برگزار نشدن اجلاس سران عرب در دمشق مشکل لبنان را حل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، درحالی که منابع دیپلماتیک عربی روزگذشته از تلاش ریاض و قاهره برای انتقال مکان برگزاری نشست سران جهان عرب از دمشق به شرم الشیخ خبر دادند، یک منبع دیپلماتیک سوری به این روزنامه چاپ بیروت، فضای حاکم حاکی از وجود فشارهای خارجی است.

این منبع سوری خاطرنشان کرد : تلاشها برای حل بحران لبنان به برگزار نشدن این کنفرانس یا محدود کردن آن کمک نمی کند و تحت فشار قراردادن سوریه به روند آسان کردن دستیابی لبنانی ها به راه حلی برای مشکلات موجود اثر بخش نخواهد بود.

منبع مذکور سوری همچنین گفت : اوضاع لبنان بهتر از زمان برگزاری کنفرانسهای پیشین نیست؛ همچنانکه تنشها و مشکلات بین جهان عرب نیز مانع برگزاری این کنفرانسها نشد.

وی با اشاره به اینکه طرفهای عربی وغربی تلاش می کنند تا سازوکارحل بحران لبنان مبتنی براساس انتخاب رئیس جمهوری و به تعویق انداختن بررسی دیگر نقاط مورد اختلاف شود، تصریح کرد: موضع دمشق دراین باره روشن است و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر مستقیما اشاره کرد که سوریه هیچ مشکلی با نامزدی میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان ندارد وحتی از وی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری حمایت می کند.

ازسوی دیگر پایگاه اینترنتی محیط به نقل از منابع خبری نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای قطر درصدد تحریم کنفرانس دمشق هستند.