  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

شناسایی نانو الماس ها در فضا

شناسایی نانو الماس ها در فضا

گرچه ممکن است الماسها اشیایی نادر بر روی زمین باشند اما این ماده ارزشمند به گفته دانشمندان به وفور در فضا یافت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا اعلام کردند چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی اسپیتزر این آژانس فضایی با استفاده از نور مادون قرمزی که به آنها مجهز است ردیابی استثنایی برای سنگهای الماس معلق در فضا هستند.

محققان این پروزه با استفاده از شبیه سازیهای رایانه ای، استراتژی نوینی برای پیدا کردن الماسهای معلق در فضا ارائه کردند.

دانشمندان ناسا اعلام کردند که این الماسها در ابعاد نانویی بوده و تنها چشمان تیزبین مادون قرمزی این فضاپیما قدر به شناسایی آنها هستند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این الماسها 25 هزار برابر کوچکتر از دانه های شن هستند. البته دانشمندان ناسا معتقدند که این نانو الماسها به جهت کوچک بودن قابل استفاده بر روی حلقه های ازدواج نیستند.

کد مطلب 646441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها