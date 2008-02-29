شناسایی نانو الماس ها در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا اعلام کردند چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی اسپیتزر این آژانس فضایی با استفاده از نور مادون قرمزی که به آنها مجهز است ردیابی استثنایی برای سنگهای الماس معلق در فضا هستند.

محققان این پروزه با استفاده از شبیه سازیهای رایانه ای، استراتژی نوینی برای پیدا کردن الماسهای معلق در فضا ارائه کردند.

دانشمندان ناسا اعلام کردند که این الماسها در ابعاد نانویی بوده و تنها چشمان تیزبین مادون قرمزی این فضاپیما قدر به شناسایی آنها هستند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این الماسها 25 هزار برابر کوچکتر از دانه های شن هستند. البته دانشمندان ناسا معتقدند که این نانو الماسها به جهت کوچک بودن قابل استفاده بر روی حلقه های ازدواج نیستند.