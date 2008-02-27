ابداع فناوری شبکه ایمن ویدئویی توسط استاد ایرانی دانشگاه نورت وسترن

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری نوین در شرکت Video Furnace و با همین نام ارایه شده است. پروفسور مرتضی رحیمی از اساتید برجسته و با سابقه دانشگاه نورت وسترن که عمده فعالیتهای تحقیقاتی اش بر طراحی و ارایه سیستمهای ویدئویی متنوع با قابلیتهای گوناگون متمرکز است یکی از اعضای تیم تحقیقاتی این پروژه است و این امیدواری را می دهد تا با استفاده از این فناوری نوین و البته امن، تحولی تازه در ارتباطات ویدئویی در سراسر جهان ایجاد شود.

پروفسور رحیمی (نشسته) در حال بررسی فناوری Video Furnace

ایده ارایه این فناوری نوین به 10 سال پیش باز می گردد، زمانی که پروفسور رحیمی به همراه تنی چند از دیگر محققان و همکارانش به بحث و تبادل نظر درباره گسترش روز افزون شبکه های دیجیتالی می پرداختند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که شبکه های اطلاعاتی روز به روز غول پیکرتر می شوند.

این تشخیص نتیجه ای جز ابداع فناوری نداشت که طی آن اطلاعات آنالوگی به دیجیتالی تبدیل شده و کاربران را نیز قادر می سازد تا سیستمهای شبکه ای ویدئویی را به شیوه ای امن و منحصربفرد اجرا کنند.

بخش جالب توجه این فناوری نوین این است که کاربران نیازی به بارگذاری یا به روز کردن تجهیزات خود ندارند. همچنین این فناوری نوین به هیچگونه سخت افزار و نرم افزاری نیاز ندارد.

به گزارش مهر، این ویژگیهای ممتاز به آن علت است که فناوری پخش Video Furnaces بر روی رایانه ها نصب نمی شود و در عوض در آن واحد مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.

در حقیقت استفاده از این فناوری به راحتی استفاده از تلویزیون است. کاربران همانطور که به راحتی شبکه های تلویزیونی را تنها با فشردن دکمه های دستگاه کنترل از راه دور تغییر می دهند در اینجا نیز تنها با دوبار کلیک کردن بر روی کانالی که مورد نظرشان است، در سیستم توزیع ویدئویی شرکت می کنند.

محققان عدم نیاز به برنامه های نرم افزاری برای پخش ویدئوها در صفحه رایانه را یکی از مهمترین امتیازات این فناوری نوین عنوان کرده و آن را عاملی در جهت کاهش هزینه ها می دانند.