خبر فوري / قطعنامه نهايي سه كشور اروپايي تند تر از گذشته و حاوي نظرات آمريكاست

يك ديپلمات حاضر در وين علاوه بر مطالب فوق به خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهرگفت: بند هاي 3 تا 8 بخش اجرايي اين پيش نويس بسيار منفي بوده بخش هاي G وH نيز در همين راستاست.

بر اين اساس گزارش ايران كامل دانسته نشده و با غير واقعي خواندن گزارشات وتوضيحات ايران مدعي شده است كه ايران كماكان برنامه هاي هسته اي خودش را دنبال مي كند. همچنين ادعا شده كه كشورمان بايد شفافيت بيشتري به خرج دهد ودرچند مورد خاص ازجمله نطنز، موضوع آلودگي هاي هسته اي، پلونيوم وعمليات تحقيقاتي با ليزر توضيح دهد.

وي افزود: همراهي اروپا با آمريكا مشهود است و پيش بيني مي شود تغيير خاصي صورت نپذيرد و كشورهاي غير متعهد ها هم مثل نشست سپتامبر گذشته نهايتا بيانيه اي در اعتراض به اين قطعنامه بدهند.