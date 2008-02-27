آغاز همایش بزرگداشت مرحوم فلسفی با حضور هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که به مناسبت یکصدمین سال تولد این خطیب فقید ، برگزار شده است محورهای " گفتار فلسفی - آیه الکرسی - پیام اسمانی توحید ؛ گفتار فلسفی - سخن و سخنوری ؛ گفتار فلسفی- معاد از نظر روح و جسم ؛ گفتار فلسفی - بزرگسالان و جوانان - افکار و تمایلات ؛ گفتار فلسفی - همزیستی و ارزش های اخلاقی ؛ گفتار فلسفی - شرح و تفسیر مکارم اخلاقی از صحیفه سجادیه " تبیین و چند سخنرانی ارائه می شود.

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