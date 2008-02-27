پاریسن ژرمن به دیدار نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن در حالی که در پارک دوپرنس شهر پاریس میزبان اوسر بود موفق شد با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری دست یابد. ماریو آلبرتو یپس(31)، پدرو پائولتا(44) و برنارد مندی(79) گل های پاریسن ژرمن را به ثمر رساندند. دانیل نیکولائه و ژولین کوئرسیا نیز در دقایق 74 و 90 برای اوسر گلزنی کردند.

دیگر فینالیست این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار بین تیم های لومان و لانس منشخص می شود.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های فرانسه در تاریخ نهم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.