  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

/ جام حذفی فوتبال فرانسه /

پاریسن ژرمن به دیدار نهایی راه یافت

پاریسن ژرمن به دیدار نهایی راه یافت

تیم فوتبال پاریسن ژرمن شب گذشته در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های فرانسه مقابل اوسر به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن در حالی که در پارک دوپرنس شهر پاریس میزبان اوسر بود موفق شد با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری دست یابد. ماریو آلبرتو یپس(31)، پدرو پائولتا(44) و برنارد مندی(79) گل های پاریسن ژرمن را به ثمر رساندند. دانیل نیکولائه و ژولین کوئرسیا نیز در دقایق 74 و 90 برای اوسر گلزنی کردند.

دیگر فینالیست این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار بین تیم های لومان و لانس منشخص می شود.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های فرانسه در تاریخ نهم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 646463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه