2000 هنرمند در شهریار دارای کارت شناسایی هنرمند هستند

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: 150 کارگاه صنایع دستی در شهریار مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: با توجه به زمینه بسیار خوبی شهریار در صنایع دستی، امسال اعتبار آموزش صنایع دستی به علاقمندان تخصیص داده و سه دوره آموزشی در سطح شهرستان برگزار شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شهریار 400 نفر در زمینه هنرهای تجسمی و صنایع دستی آموزش دیدند و تعداد 100 نفر نیز در حال آموزش هستند.

رحیمی بیان داشت: 80 درصد صنایع دستی این شهرستان توسط روستاییان و عشایر تولید می شود و با توجه به این امر باید امکانات جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود تا میزان تولید افزای یابد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهریار عنوان کرد: هم اکنون تعدادی از کارگاههای شهریار به دلیل عدم توجیح اقتصادی و نبود بازار فروش مناسب از کار خود دست کشیدند همچنین در حاشیه کارهای صنایع دستی ماشین آلات صنعتی نیز وارد شدند.

وی یادآور شد: با هدف برطرف کردن بسیاری از مشکلات هنرمندان صنایع دستی و با توجه به محدودیت های سیستم مالی و اداری تعاونی صنایع دستی در شهریار ایجاد شد همچنین دهکده صنایع دستی نیز در این شهرستان به تصویب رسیده است.

این مسئول اعلام کرد: در سال آینده در اکثر پارکهای شهریار بازارچه صنایع دستی برپا می شود و به هر هنرمند حداقل چهار متر فضا در پارک تعلق می گیرد.

رحیمی ادامه داد: در ایام نوروز 30 هزار پوستر از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری با مشارکت شهرداری بین شهروندان و مسافران شهریار توزیع می شود.