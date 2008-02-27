جشنواره تک بازیگر سبزوار به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، فرماندار سبزوار، صبح امروز در مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: در میان هنرها، تئاتر هنر برتر است زیرا هنرمند بدون واسطه ابزار باید احساس خود را به مخاطب منتقل کند.

علی اصغر عنابستانی از صحنه تئاتر به عنوان صحنه ای از جامعه یاد کرد و افزود: هنرمند تئاتر همه درد جامعه را در قلب خود می ریزد و چکیده وجود خود را در صحنه به مردم نشان می دهد.

فرماندار سبزوار تئاتر تک بازیگر را شاه بیت تئاترها دانست و ادامه داد: هنرمند تک بازیگر هنرمند برتر تئاتر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار نیز در این مراسم تعداد آثار ارائه شده و راه یافته به جشنواره را دو برابر جشنواره تئاتر منطقه ای دانست و گفت: جشنواره تئاتر تک بازیگر فجر در سالن ابوالفضل بیهقی که با 50 میلیون تومان اعتبار بهسازی شده بود، برگزار شده است.

سید نورالله رضوی، کیفیت محوری و مخاطب محوری را از عناصر اساسی تئاتر برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با حضور ارزشمند هنرمندان و افزایش سطح کیفی آثار نمایشی با محوریت جدید در سال آتی، تئاتر را از درون خود به درون جامعه منتقل کنیم.

دبیر جشنواره تئاتر تک بازیگر فجر سبزوار عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان جشنواره، 33 طرح و متن نمایشی به دبیرخانه ارسال شد که در مرحله اول بازبینی 24 نمایش و در مرحله دوم 18 نمایش جهت اجرا انتخاب شد و نمایش سالاد فصل نیز به عنوان میهمان در جشنواره حضور یافت.

در این مراسم از برگزیدگان جشنواره در بخش های کارگردانی، بازیگری، نمایشنامه و ... تجلیل به عمل آمد.