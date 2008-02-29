کشف مدارک جدید در خصوص سرعت حیات اولیه بر روی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه در همه جای زمین اکسیژه پیدا می شود. اما بالغ بر 5/2 میلیارد سال پیش اثری از آن در اتمسفر زمین نبوده است و تنها از 600 میلیون سال پیش سطوح اکسیژنی جو به میزان امروزی رسید.

برای مدتهای طولانی زمین شناسان و زیست شناسان عرصه تکامل بر این گمان بوده اند که افزایش گازهای تنفسی و به دنبال آن اکسیژن دار شدن آبهای اعماق اقیانوسها ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با تکامل سیستمهای بیولوژیکی مدرن داشته است.

از این رو تیم بین المللی از دانشمندان آمریکایی در Virginia Tech، دانشگاه مریلند و دانشگاه نوادا به همراه محققان آکادمی علوم چین تغییرات ایجاد شده در "زمین شیمی" و شکل گیری فسیلها بین 635 تا 551 میلیون سال پیش در جنوب چین را مورد بررسی دقیق قرار داند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان این پروژه در جریان یافته های خود این فرضیه را ارائه کردند که هنگامی که سطوح اکسیژن پایین است، کربن های ارگانیکی به حجم قابل توجهی در آب اقیانوسها منتشر می شوند.

بر اساس یافته های آنها در صورتی که سطوح اکسیژن افزایش یابد برخی از این کربنهای ارگانیکی به اشکال غیرارگانیکی اکسیده شده که برخی از آنها در قالب کربنات کلسیم در صخره ها پدیدار می شوند.