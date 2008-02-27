  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران به ماتراتزی

پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران به ماتراتزی

پدر مارکو ماتراتزی جهت مربیگری تیم ملی ایران مورد توجه مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، جوزپه ماتراتزی که در ماه دسامبر از مربیگری تیم باری، حاضر در رقابت های سری بی فوتبال ایتالیا، کناره گیری کرده، گفت : مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با او برای هدایت تیم ملی کشورشان تماس گرفته اند.

ماتراتزی در گفتگو با آنسا، خبرگزاری رسمی کشور ایتالیا، گفت: آنها(ایرانی ها) از من خواستند هدایت تیم ملی کشورشان را بر عهده بگیرم و من هم آمادگی و اشتیاق خود را برای احراز این سمت به آنها اعلام کردم. من بازی ایران و سوریه که با تساوی بدون گل به اتمام رسید را دیدم. ایران تیمی است که بازیکنان آن مهارت های فردی بالایی دارند. برای حضور در تهران و مربیگری تیم ملی ایران اشتیاق بیش از حدی دارم.

ایران در گروه پنج رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم های سوریه، کویت و امارات همگروه است.

ماتراتزی علاوره بر تیم باری، مربیگری تیم های لاتزیو، بره شا، پیاچنزا و ونیز را هم بر عهده داشته است. او در سال 2002 مربیگری تیم تیان جین چین را بر عهده داشت.

کد مطلب 646489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه