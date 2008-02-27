پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران به ماتراتزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، جوزپه ماتراتزی که در ماه دسامبر از مربیگری تیم باری، حاضر در رقابت های سری بی فوتبال ایتالیا، کناره گیری کرده، گفت : مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با او برای هدایت تیم ملی کشورشان تماس گرفته اند.

ماتراتزی در گفتگو با آنسا، خبرگزاری رسمی کشور ایتالیا، گفت: آنها(ایرانی ها) از من خواستند هدایت تیم ملی کشورشان را بر عهده بگیرم و من هم آمادگی و اشتیاق خود را برای احراز این سمت به آنها اعلام کردم. من بازی ایران و سوریه که با تساوی بدون گل به اتمام رسید را دیدم. ایران تیمی است که بازیکنان آن مهارت های فردی بالایی دارند. برای حضور در تهران و مربیگری تیم ملی ایران اشتیاق بیش از حدی دارم.

ایران در گروه پنج رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم های سوریه، کویت و امارات همگروه است.

ماتراتزی علاوره بر تیم باری، مربیگری تیم های لاتزیو، بره شا، پیاچنزا و ونیز را هم بر عهده داشته است. او در سال 2002 مربیگری تیم تیان جین چین را بر عهده داشت.