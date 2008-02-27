  1. دین و اندیشه
هم‌اندیشی "نشانه‌شناسی هنر" برگزار می‌شود

پنجمین هم‌اندیشی "نشانه‌شناسی هنر، روشهای مطالعه نشانه‌شناختی در گفتمان هنری ایران" پانزدهم اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموعه هم‌‌اندیشی‌‌های نشانه‌‌شناسی هنر که در طی چهارسال پیشین از سوی فرهنگستان هنر برگزار شد، روند مباحث در سال گذشته، به بومی‌‌سازی روش‌ها انجامید و از آنجا که این مبحث همچنان اهمیت و ظرفیت کوششی افزون را دارد، موضوع مطالعه هم‌اندیشی پنجم نیز قرار گرفته است.

در این همایش در نظر است ضرورت بومی‌سازی روش‌ها، رویکرد فرهنگی به‌مثابه زمیته بومی‌سازی؛ ویژگی‌های هنرهای ایرانی و بومی‌سازی روش‌های نشانه‌شناسی هنر؛ هنر ایرانی و بینامتنیت (بینامتنیت هنر و ادبیات، بینامتنیت گونه‌های مختلف هنری، بینامتنیت هنر ایران و غیرایرانی، روابط بینا گفتمانی)؛ بازخوانی سنت پیشانشانه‌شناسی در ایران (حوزة شعر، فنون ادبی، مطالعات دینی، مطالعات خاص هنر اعم از نظریه هنر، نقد هنر، تعلیم هنر، تاریخ هنر) مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

این هم‌اندیشی ساعت 10 صبح پانزدهم اسفند در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.   

