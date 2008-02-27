به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموعه هم‌‌اندیشی‌‌های نشانه‌‌شناسی هنر که در طی چهارسال پیشین از سوی فرهنگستان هنر برگزار شد، روند مباحث در سال گذشته، به بومی‌‌سازی روش‌ها انجامید و از آنجا که این مبحث همچنان اهمیت و ظرفیت کوششی افزون را دارد، موضوع مطالعه هم‌اندیشی پنجم نیز قرار گرفته است.

در این همایش در نظر است ضرورت بومی‌سازی روش‌ها، رویکرد فرهنگی به‌مثابه زمیته بومی‌سازی؛ ویژگی‌های هنرهای ایرانی و بومی‌سازی روش‌های نشانه‌شناسی هنر؛ هنر ایرانی و بینامتنیت (بینامتنیت هنر و ادبیات، بینامتنیت گونه‌های مختلف هنری، بینامتنیت هنر ایران و غیرایرانی، روابط بینا گفتمانی)؛ بازخوانی سنت پیشانشانه‌شناسی در ایران (حوزة شعر، فنون ادبی، مطالعات دینی، مطالعات خاص هنر اعم از نظریه هنر، نقد هنر، تعلیم هنر، تاریخ هنر) مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

این هم‌اندیشی ساعت 10 صبح پانزدهم اسفند در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

