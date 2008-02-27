ادبیات علمی تخیلی در ایران سخیف شمرده شده است / انتشار مجله تخصصی ادبیات فانتزی و وحشت در بهار 87

آرمان فلاح ورزی سردبیر ماهنامه "فن" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این نشریه در واقع ادامه همان مجله "فن" است که در بهار و تابستان 85 دو شماره آن چاپ شد. از این لحاظ ما با مجوز همان نشریه، ماهنامه جدید فن را منتشر می کنیم و به احتمال قطع به یقین اردیبهشت 87 نخستین شماره آن منتشر می شود. مدیریت مسئول این نشریه را امیرشهاب شاه میری بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه ماهنامه‌ فن منحصراً به ژانر ادبیات علمی تخیلی نمی پردازد، افزود: ما فقط به ژانر فانتزی و علمی تخیلی نمی پردازیم بلکه گستره کار مجله علاوه بر این ژانرهای ادبی، ژانر وحشت و به ویژه کارآگاهی را هم دربر می گیرد. تجربه چنین کاری در ایران وجود نداشته است و به همین خاطر می خواهیم مجله را به شیوه مجلات این ژانر در آمریکا که دهه های 30 و 40 میلادی که به آنها اصطلاحاً پالپ (PALP) گفته می شد در بیاوریم. این مجلات نشریه هایی عامه پسند بود که به ژانرهای مختلف ادبی این حوزه می پرداخت.

سردبیر فن درباره شیوه پرداختن به موضوعات مرتبط با ادبیات عامه پسند گفت: تمرکز کادر تحریریه نشریه بر ادبیات علمی، تخیلی و فانتزی، کاراگاهی و وحشت است و با توجه به اینکه متاسفانه این حوزه ها در ایران همیشه سخیف شمرده می شده و از این طریق می خواسته اند آن را به حاشیه برانند، ادبیات این ژانر هم رشدی نکرده و می توان گفت کار تالیفی کم است. این در حالی است که کتابها و نشریات این ژانر در کشورهای اروپایی و آمریکایی جزو پرفروش ترین و پرمخاطب ترین آثار محسوب می شوند. به همین خاطر ممکن است بخش زیادی از مجله را حداقل در شماره های نخست ترجمه دربر بگیرد. البته ما سعی می کنیم که کارهای شاخص را ترجمه کنیم که به پا گرفتن این ژانر در ایران هم کمک کند. در واقع این یکی از اهداف ماست.

فلاح ورزی اضافه کرد: این ماهنامه همانند مجلات این حوزه در سالهای میانی قرن بیستم در 80 صفحه به شکل سیاه و سفید و با کاغذ کاهی در می آید. محدودیت مالی هم امکان چهاررنگ شدن نشریه را از ما گرفت.