تولید و پرورش ماهی در سبزوار 15 درصد افزایش داشته است

قاسم ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار اظهار داشت: مصرف سرانه ماهی در جهان 16 کیلوگرم و در ایران هفت کیلوگرم است که این رقم در خراسان رضوی به حدود سه کیلوگرم می رسد و امید است با آموزش و ترویج مصرف ماهی، میزان سرانه مصرف را در این شهرستان افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته میزان تولید ماهی در شهرستان سبزوار 115 تن بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 135 تن برسد که بالغ بر 15 درصد افزایش تولید خواهیم داشت.

ایزدی عنوان کرد: همچنین به منظور ترویج و ارتقاء فرهنگ مصرف ماهی، واحد شیلات جهاد کشاورزی با اطلاع رسانی به سایر ادارات و مدارس سطح شهرستان از ابتدای سال 86 تاکنون در محل کارگاه طبخ آبزیان مدیریت، اقدام به برگزاری 45 کارگاه آموزشی طبخ ماهی کرده است که 900 نفر از بانوان این شهرستان تحت آموزش قرارگرفته اند.