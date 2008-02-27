65 معدن سنگهای تزئینی در شهرستان محلات فعال است

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این شهرستان بزرگترین تولیدکننده سنگهای ساختمانی در استان مرکزی است و بزرگترین معدن تراورتن کشور در این شهرستان واقع است.

وی ادامه داد: فرآوری سنگ ها می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال در راستای افزایش ارزش افزوده برای سنگ کاران محلاتی مفید باشد در حالیکه هم اکنون سود فرآوری سنگها با صادرات سنگ خام از محلات نصیب دیگر کشورها و رقبا می شود.

وی با اشاره به فعالیت دلالان در عرصه سنگ محلات خاطر نشان کرد: زمین افرادی که مبادرت به دلالی در بخش معدن می‌ کنند، پس گرفته می شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

زاوشی محلات را بزرگترین مرکز سنگ استان خواند و یادآور شد: سنگ محلات در بازار جهانی خوش نام است و با وجود سرمایه گذاری و تجهیزات کافی می توان از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.

وی عنوان کرد: هم اکنون از ‪ ۱۲0‬سنگ بری دارای پروانه در این شهرستان، ‪۸۷‬ سنگبری نیمه فعال هستند و برخی نیز با اخذ پروانه ‌های سنگ بری و زمین و حصارکشی آن اقدام به خرید و فروش سنگ به صورت عمده می‌ کنند.

زاوشی یادآور شد: مقرر شده است با کنترل روی سنگ‌های خروجی شهرستان و خریداران غیر مجاز که کار دلالی سنگ را انجام می ‌دهند، ضمن حمایت از سنگ بران محلاتی، زمینه اشتغال برای جوانان این شهرستان ایجاد شود.