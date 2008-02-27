به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی سه‌شنبه شب در همایش جامعه ورزشکاران استان قم با اشاره به گزارش البرادعی گفت: این گزارش نشان داد که بسیاری از مشکلات که غربی‌ها مانع از آن می‌شدند رفع شده است.



وی افزود: همانگونه که غرب قبل از گزارش البرداعی قطعنامه صادر می‌کرد و مشکل‌آفرین بود، امروزه نیز این مسائل را تشدید خواهد داد.



علی لاریجانی تصریح کرد: غربی‌ها باید بدانند که مواضع ایران که همان ایستادگی و استقامت است با اوقات تلخی‌ها و قطعنامه‌های غرب تغییر نکرده و با تمام توان از مواضع خود دفاع خواهند کرد.



نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی با بیان اینکه این تهدیدها در زمان انتخابات بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: مردم جواب این شیطنت‌ها را در پای صندوق‌های رأی می‌دهند و آن‌ها را خجالت‌زده خواهند کرد.وی گفت: مردم هوشیار ایران باید بدانند که حضور پرشور آن‌ها در پای صندوق‌های رأی رفتار ناشیانه غرب راتصحیح کرده و جواب آ‌ن‌ها راخواهند داد.



علی لاریجانی در بخش‌ دیگری از سخنان خود به موضوع ورزش و اهمیت توجه به آن اشاره کرد و اظهار داشت: یک وجه ورزش در تفکر امروز دنیا موضوع تندرستی و سلامت بدن است که برای بهداشت جسمانی جامعه امری مهم به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: ورزش عامل همبستگی گسست‌های اجتماعی است و از این‌رو کشورهای مختلف دنیا بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.



نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، موضوع قهرمانی و غرور ملی را از دیگر ویژگی‌های ورزش دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در امر ورزش موجب شناساندن ایران در تمام جامعه می‌شود که از این‌رو قهرمان‌پروری باید راهنمای عمل ما باشد. وی تشکیل صندوق حمایت از ورزشکاران را بسیار مهم عنوان کرد و برپایی آن در جامعه تأکید کرد.



همچنین حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های ورزش در قم گفت: در چند سال اخیر، بود ورزش قم از 430 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: افزایش تعداد ورزشگاه‌ها از پنج ورزشگاه به 10 ورزشگاه، احداث سالن‌های ورزشی، توجه به امر سخت‌افزاری ورزش در قم، توسعه ورزش بانوان و ... از دیگر پیشرفت‌های ورزش استان بوده است.



حجت الاسلام آشتیانی دیگر نماینده مردم قم نیز در این مراسم توجه به امر ورزش را بسیار ضروری عنوان‌کرد و بر احداث سالن‌های ورزشی در استان قم تأکید کرد.



وی گفت: مجلس به ورزش و توجه به ورزش قهرمانی توجه خاصی دارد که امید است در مجلس هشتم این موضوع پررنگ‌تر شود.



هادی ساعی عضور شورای شهر تهران نیز که در جمع ورزشکاران قمی حاضر شده بود گفت: حضور مردم در صحنه انتخابات بسیار ضروری است که می‌تواند پشتوانه نمایندگان باشد.