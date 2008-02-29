وضع قوانین سخت گیرانه از تخریب محیط زیست جلوگیری نمی کند

دکتر صوراسرافیل شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: تحلیل وضعیت موجود نشان می دهد که مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش با دشواری های زیادی روبروست و روند تخریب زیستگاهها همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر شکار غیرمجاز حیوانات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر روند کاهش حیات وحش، افزود: آنچه مسلم است با قوه قهریه، جریمه و زندان ، نمی توانیم روند تخریب گونه های جانوری را کاهش دهیم و باید به دنبال راهکارهای جدید در مقابله با شکار غیر مجاز باشیم.

شفیع زاده اضافه کرد: از سیاستهای مناسبی که اخیرا از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ گردیده، ایجاد قرق های اختصاصی است که عملاً روند پرورش گونه های حیوانی را فراهم می آورد.

وی افزود: با این اقدام فعالیت شکار قانونمند خواهد شد و بعضا دل نگرانی هایی که در این خصوص در میان حامیان و دوستداران عرصه محیط زیست وجود دارد، کاهش می یابد.

عضو کارگروه شکار ، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم در ادامه با اشاره به جرایم موجود در عرصه شکار غیرمجاز، یادآور شد: عده ای از متخلفین بعد از دستگیری و پرداخت جریمه، با هدف انتقام جویی و خطرناک تر از قبل، وارد محیط می شوند و تخریب بیشتری به بار می آورند و به نظر نیاز به ایجاد جایگزینی معتدل تر در این خصوص محسوس می باشد.

وی در ادامه نقش مشارکتهای مردمی را در کاهش تخریب محیط زیست بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: اگر در دنیا تحولی در عرصه صیانت از زیستگاهها می بینیم به دلیل همکاری های سازمان یافته بین بخش خصوصی، بخش داوطلب و بخش دولتی است و دولت بدون کمک بخش خصوصی نمی تواند اینکار را انجام دهد.

شفیع زاده خاطر نشان کرد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست تلقی می کند با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه می تواند محیط زیست را به مسیر مناسب هدایت کند ، یک تفکر نادرست است.

وی اضافه کرد: تاکید بر فرهنگ سازی، اطلاع رسانی صحیح، بالا بردن اطلاع مردم از طبیعت و انس با طبیعت مطمئناً می تواند کشور را در مسیر صیانت از ذخایر و منابع پایان ناپذیر، موفق تر کند مقوله ای که کمتر مورد اعتناست.

عضو کارگروه شکار ، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم تصریح کرد: یکی از مشخصه های کشورهای جهان سومی روند تخریب غیر قابل کنترل منابع طبیعی است و اگر به دنبال توسعه هستیم باید در این خصوص تدابیر لازم را ارایه نماییم.