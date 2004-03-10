مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

در اعتراض به عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي ، روساي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور استعفا دادند

در مصاحبه ديروز سخنگوي قوه قضاييه اعلام شد: توضيح در مورد مرگ زنداني محكوم به شلاق

نتايج انتخابات را پذيرفتم اما گله هايمان باقي است



آفرينش:

اسامي پذيرفته شدگان اعزام به مدارس خارج از كشور معلمان در آفرينش امروز

با اعتراض 2500 نفر از پژوهشگران جهاني ؛ تحريم علمي ايران شكسته شد

آزمايش موشك با قابليت حمل كلاهك هسته اي توسط پاكستان



انتخاب:

صدور قطعنامه شوراي حكام به تعويق افتاد، جدال 3 گروه درنشست حكام

از سوي پوتين صورت گرفت، تغييرات گسترده در دولت روسيه

سوزن بان مهارت نداشت قطار نيشابور منفجر شد



اعتماد:

جنگ ايران و آمريكا اما ديپلماتيك

مجلس ديروز تصويب كرد: برداشت 6 ميليارد دلاري دولت از صندوق ذخيره ارزي

گفتگو با سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران، مسيرهاي مدني را براي احقاق حقوق معلمان انتخاب كرده ايم



ابرار:

خاتمي درديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري : اخلاق در جامعه ديني ما جايگاه مناسبي ندارد

منتخب مجلس هفتم: مجلس آينده با دولت هم نظر نيست

خرازي: سخنان البرادعي اشتباه است



ايران:

مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان: همه بايد براي ايجاد رفاه و آباداني كشور تلاش نمايند

خاتمي : درتريبونهاي مختلف تهمت ، اتهام و بد اخلاقي به چشم مي خورد

به دنبال قطعي شدن افزايش وام ، شرايط استفاده از تسهيلات 12 ميليون توماني خريد مسكن اعلام شد



ابتكار:

در پاسخ به اظهارات رييس شوراي حكام در خصوص ايران ، خرازي: البرادعي اشتباه مي كند

جان بولتون خواستار همكاري اروپايي ها شد

البرادعي از سوي آمريكا تهديد شد



توسعه:

تحريم علمي ايران شكسته شد

وزير ارتباطات: تلفن همراه 300 هزار تومان ارزان مي شود

ابطحي : مردم براي دموكراسي منتظر نظر رسمي نمي مانند



جام جم:

رهبر معظم انقلاب، در ديدارنمايندگان مجلس خبرگان: افق آينده به بركت نسل جوان اميدوار كننده است

در ادامه پافشاري دبير كل آژانس برتخطي ايران از تعهدات فاش شد، منابع اروپايي : آمريكا، البرادعي را تهديد كرد

معلمان: در پرداخت مطالبات ما تاخير نكنيد، باز هم خلف وعده سازمان مديريت



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان، با حل مشكلات معيشتي و فرهنگي مردم ساختار داخلي نظام مستحكم مي شود

گسترش مخالفت با قانون اساسي موقت عراق

30 فروند شبيه ساز بالگردهاي 205 و 206 در ايران ساخته شد



جوان :

رهبر فرزانه انقلاب: آينده كشور به بركت نسل جوان بسيار اميدوار كننده است

بيسموت ؛ محورگزارش متناقض البرادعي

خاتمي : بدون عبور از مرزهاي اخلاقي هم مي توان مخالف بود

جهان اقتصاد:

مجلس به دولت اجازه داد، برداشت 5/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي

دراعتراض به اظهارات البرادعي ؛ خرازي : تهران تعهدات خود را نقض نكرده است

وزير بازرگاني: 20 ميليارد ريال به بازاريابي و تبليغات فرش ايران اختصاص يافت



حمايت:

رهبر معظم انقلاب اسلامي : افق آينده كشور بسيار اميدوار كننده و مثبت است

تكذيب يك خبر ، تحويل يا فروش بازداشتگاه اوين تكذيب شد

ديدار كروبي با علما و روحانيون سنگال



حيات نو:

محدوديت هاي جديد براي افغان ها درايران

امين زاده از نمايندگي قوه مجريه در صدا و سيما استعفا داد

پوتين17 وزير خود را بر كنار كرد



خراسان :

مجلس ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي را تصويب كرد، 2 ميليارد دلار بيشتر از درخواست دولت

محدوديت هاي جديد براي افغاني هاي مقيم ايران

نماينده ايران در آژانس : سياست جديدي اتخاذ مي كنيم



خبر:

پيش بيني وزير ارتباطات از كاهش قيمت تلفن همراه؛ سيم كارت 600 هزار تومان

پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس اطمينان داد: قطعنامه شديد اللحن آمريكا عملي نخواهد شد

زواره اي ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان: برخي كانديداهاي مجلس هفتم راي خريد و فروش كردند



دنياي اقتصاد:

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: قيمت موبايل در سال آينده 300 هزار تومان كاهش مي يابد

برداشت 5/6 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي

وزير صنايع و معادن: تعرفه واردات خودرو و لوازم خانگي كاهش يافت



رسالت:

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري : همه براي رفاه مردم و آباداني كشور تلاش كنند

حبيب الله عسكر اولادي دبير كل حزب موتلفه اسلامي : خودزني آخرين مرحله حيات سياسي معترضين است

نصرالله مرداني پس از زيارت كربلا در گذشت



سياست روز:

رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان: روحانيت و مسئولان نبايد به دنبال زخارف دنيوي باشند

صاحبنظران با اشاره به تداوم فشارهاي آمريكا بر آژانس : ايران براي خرج از NPT ضرب الاجل بگذارد



شرق:

فرماندار بم استعفا كرد

واكنش دولت به تحصن كارمندان

ابطحي : رييس جمهور دشوارترين ايام را سپري مي كند



صداي عدالت:

درخواست رييس ستاد حوادث غير مترقبه كشور: بانك مركزي ميزان كمك هاي مردمي به بم را اعلام كند

خاتمي در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان: اخلاق در جامعه ديني ما جايگاه مناسبي ندارد

رهبر انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان، روحانيت و مسوولان نبايد به دنبال زخارف دنيوي باشند



صبح اقتصاد:

مجوز برداشت 5/6 ميليارد دلاري دولت از صندوق ذخيره ارزي

استعفاي روساي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ، وزارت بهداشت: نمي توانيم حقوق اسفند ماه را بپردازيم

روزانه 8 ميليون ليتر بنزين در كشور قاچاق مي شود



عصر اقتصاد:

با اجازه مجلس در سال 83 صورت مي گيرد؛ برداشت 5/6 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي

دكتر فرشاد مومني : چشم انداز مشاركت زنان در بازار كار نسبت به بازار جهاني مثبت است

در سال 83؛ فعاليت سازمان بورس ديرتر از هر سال آغاز مي شود



فرهنگ آشتي:

مخابرات 1800 ميليارد تومان موبايل فروخت

44 تن از روساي علوم پزشكي استعفا دادند



قدس :

رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان تاكيد كردند؛ تلاش براي رفاه مردم و آباداني كشور

پاسخ خرازي به البرادعي ، اساسا مقايسه ايران و ليبي نادرست است

رييس جمهوري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان: مي توان مخالف يكديگر بود و از مرزهاي اخلاقي عبور نكرد



كارو كارگر:

در واكنش به اظهارات البرادعي ، خرازي: آژانس در مورد نقض تعهدات ايران اشتباه مي كند

با پرداخت بخشي از هزينه ها توسط بيمه شدگان، دوره سربازي جزو سنوات خدمت محسوب مي شود



مردم سالاري:

نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي احتمالا تمديد مي شود، مجادله اروپا و آمريكا بر سر پرونده هسته اي ايران

امامي كاشاني : نيازي نيست كه مردم در ريز مسائل قرار گيرند

نمايندگان مجلس در نامه اي به خاتمي خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان شدند



نسيم صبا:

در پي انتشار بيانيه شوراي حكام؛ مواضع تند آمريكا عليه ايران

خاتمي : نسل جوان بر سر دو راهي ايستاده است

امام كاشاني : نيازي نيست مردم در ريز مسائل قرار گيرند



همبستگي:

فشار آمريكا ومقاومت اروپا در سومين روز نشست؛ مسير پرونده هسته اي ايران تغيير كرد

آمريكا: اظهارات ايران متناقض است

وزيرخارجه ايران: سخنان البرادعي اشتباه است



همشهري:

مقام معظم رهبري با تاكيد بر نقش جوانان: افق آينده كشور بسيار اميدوار كننده است

وزارت كشور اعلام كرد: شرايط بازگشت و اقامت مجدد افغاني ها در ايران

شكاف در غرب بر سر برنامه هسته اي ايران



هدف و اقتصاد:

پيشروي كوير شرق تهران را تهديد مي كند

دراختتاميه همايش سياست ها ومديريت برنامه هاي رشد و توسعه عنوان شد: حركت به سوي دولت كار آمد در برنامه چهارم به چشم نمي خورد

هدف و اقتصاد گزارش مي دهد: حضور آمريكا درميدان نفتي آزادگان، مشاركت يا رفع اتهام از ژاپن