مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:
در اعتراض به عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي ، روساي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور استعفا دادند
در مصاحبه ديروز سخنگوي قوه قضاييه اعلام شد: توضيح در مورد مرگ زنداني محكوم به شلاق
نتايج انتخابات را پذيرفتم اما گله هايمان باقي است
آفرينش:
اسامي پذيرفته شدگان اعزام به مدارس خارج از كشور معلمان در آفرينش امروز
با اعتراض 2500 نفر از پژوهشگران جهاني ؛ تحريم علمي ايران شكسته شد
آزمايش موشك با قابليت حمل كلاهك هسته اي توسط پاكستان
انتخاب:
صدور قطعنامه شوراي حكام به تعويق افتاد، جدال 3 گروه درنشست حكام
از سوي پوتين صورت گرفت، تغييرات گسترده در دولت روسيه
سوزن بان مهارت نداشت قطار نيشابور منفجر شد
اعتماد:
جنگ ايران و آمريكا اما ديپلماتيك
مجلس ديروز تصويب كرد: برداشت 6 ميليارد دلاري دولت از صندوق ذخيره ارزي
گفتگو با سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران، مسيرهاي مدني را براي احقاق حقوق معلمان انتخاب كرده ايم
ابرار:
خاتمي درديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري : اخلاق در جامعه ديني ما جايگاه مناسبي ندارد
منتخب مجلس هفتم: مجلس آينده با دولت هم نظر نيست
خرازي: سخنان البرادعي اشتباه است
ايران:
مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان: همه بايد براي ايجاد رفاه و آباداني كشور تلاش نمايند
خاتمي : درتريبونهاي مختلف تهمت ، اتهام و بد اخلاقي به چشم مي خورد
به دنبال قطعي شدن افزايش وام ، شرايط استفاده از تسهيلات 12 ميليون توماني خريد مسكن اعلام شد
ابتكار:
در پاسخ به اظهارات رييس شوراي حكام در خصوص ايران ، خرازي: البرادعي اشتباه مي كند
جان بولتون خواستار همكاري اروپايي ها شد
البرادعي از سوي آمريكا تهديد شد
توسعه:
تحريم علمي ايران شكسته شد
وزير ارتباطات: تلفن همراه 300 هزار تومان ارزان مي شود
ابطحي : مردم براي دموكراسي منتظر نظر رسمي نمي مانند
جام جم:
رهبر معظم انقلاب، در ديدارنمايندگان مجلس خبرگان: افق آينده به بركت نسل جوان اميدوار كننده است
در ادامه پافشاري دبير كل آژانس برتخطي ايران از تعهدات فاش شد، منابع اروپايي : آمريكا، البرادعي را تهديد كرد
معلمان: در پرداخت مطالبات ما تاخير نكنيد، باز هم خلف وعده سازمان مديريت
جمهوري اسلامي:
رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان، با حل مشكلات معيشتي و فرهنگي مردم ساختار داخلي نظام مستحكم مي شود
گسترش مخالفت با قانون اساسي موقت عراق
30 فروند شبيه ساز بالگردهاي 205 و 206 در ايران ساخته شد
جوان :
رهبر فرزانه انقلاب: آينده كشور به بركت نسل جوان بسيار اميدوار كننده است
بيسموت ؛ محورگزارش متناقض البرادعي
خاتمي : بدون عبور از مرزهاي اخلاقي هم مي توان مخالف بود
جهان اقتصاد:
مجلس به دولت اجازه داد، برداشت 5/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي
دراعتراض به اظهارات البرادعي ؛ خرازي : تهران تعهدات خود را نقض نكرده است
وزير بازرگاني: 20 ميليارد ريال به بازاريابي و تبليغات فرش ايران اختصاص يافت
حمايت:
رهبر معظم انقلاب اسلامي : افق آينده كشور بسيار اميدوار كننده و مثبت است
تكذيب يك خبر ، تحويل يا فروش بازداشتگاه اوين تكذيب شد
ديدار كروبي با علما و روحانيون سنگال
حيات نو:
محدوديت هاي جديد براي افغان ها درايران
امين زاده از نمايندگي قوه مجريه در صدا و سيما استعفا داد
پوتين17 وزير خود را بر كنار كرد
خراسان :
مجلس ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي را تصويب كرد، 2 ميليارد دلار بيشتر از درخواست دولت
محدوديت هاي جديد براي افغاني هاي مقيم ايران
نماينده ايران در آژانس : سياست جديدي اتخاذ مي كنيم
خبر:
پيش بيني وزير ارتباطات از كاهش قيمت تلفن همراه؛ سيم كارت 600 هزار تومان
پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس اطمينان داد: قطعنامه شديد اللحن آمريكا عملي نخواهد شد
زواره اي ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان: برخي كانديداهاي مجلس هفتم راي خريد و فروش كردند
دنياي اقتصاد:
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: قيمت موبايل در سال آينده 300 هزار تومان كاهش مي يابد
برداشت 5/6 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي
وزير صنايع و معادن: تعرفه واردات خودرو و لوازم خانگي كاهش يافت
رسالت:
حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان رهبري : همه براي رفاه مردم و آباداني كشور تلاش كنند
حبيب الله عسكر اولادي دبير كل حزب موتلفه اسلامي : خودزني آخرين مرحله حيات سياسي معترضين است
نصرالله مرداني پس از زيارت كربلا در گذشت
سياست روز:
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان: روحانيت و مسئولان نبايد به دنبال زخارف دنيوي باشند
صاحبنظران با اشاره به تداوم فشارهاي آمريكا بر آژانس : ايران براي خرج از NPT ضرب الاجل بگذارد
شرق:
فرماندار بم استعفا كرد
واكنش دولت به تحصن كارمندان
ابطحي : رييس جمهور دشوارترين ايام را سپري مي كند
صداي عدالت:
درخواست رييس ستاد حوادث غير مترقبه كشور: بانك مركزي ميزان كمك هاي مردمي به بم را اعلام كند
خاتمي در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان: اخلاق در جامعه ديني ما جايگاه مناسبي ندارد
رهبر انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان، روحانيت و مسوولان نبايد به دنبال زخارف دنيوي باشند
صبح اقتصاد:
مجوز برداشت 5/6 ميليارد دلاري دولت از صندوق ذخيره ارزي
استعفاي روساي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ، وزارت بهداشت: نمي توانيم حقوق اسفند ماه را بپردازيم
روزانه 8 ميليون ليتر بنزين در كشور قاچاق مي شود
عصر اقتصاد:
با اجازه مجلس در سال 83 صورت مي گيرد؛ برداشت 5/6 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي
دكتر فرشاد مومني : چشم انداز مشاركت زنان در بازار كار نسبت به بازار جهاني مثبت است
در سال 83؛ فعاليت سازمان بورس ديرتر از هر سال آغاز مي شود
فرهنگ آشتي:
مخابرات 1800 ميليارد تومان موبايل فروخت
44 تن از روساي علوم پزشكي استعفا دادند
قدس :
رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان تاكيد كردند؛ تلاش براي رفاه مردم و آباداني كشور
پاسخ خرازي به البرادعي ، اساسا مقايسه ايران و ليبي نادرست است
رييس جمهوري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان: مي توان مخالف يكديگر بود و از مرزهاي اخلاقي عبور نكرد
كارو كارگر:
در واكنش به اظهارات البرادعي ، خرازي: آژانس در مورد نقض تعهدات ايران اشتباه مي كند
با پرداخت بخشي از هزينه ها توسط بيمه شدگان، دوره سربازي جزو سنوات خدمت محسوب مي شود
مردم سالاري:
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي احتمالا تمديد مي شود، مجادله اروپا و آمريكا بر سر پرونده هسته اي ايران
امامي كاشاني : نيازي نيست كه مردم در ريز مسائل قرار گيرند
نمايندگان مجلس در نامه اي به خاتمي خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان شدند
نسيم صبا:
در پي انتشار بيانيه شوراي حكام؛ مواضع تند آمريكا عليه ايران
خاتمي : نسل جوان بر سر دو راهي ايستاده است
امام كاشاني : نيازي نيست مردم در ريز مسائل قرار گيرند
همبستگي:
فشار آمريكا ومقاومت اروپا در سومين روز نشست؛ مسير پرونده هسته اي ايران تغيير كرد
آمريكا: اظهارات ايران متناقض است
وزيرخارجه ايران: سخنان البرادعي اشتباه است
همشهري:
مقام معظم رهبري با تاكيد بر نقش جوانان: افق آينده كشور بسيار اميدوار كننده است
وزارت كشور اعلام كرد: شرايط بازگشت و اقامت مجدد افغاني ها در ايران
شكاف در غرب بر سر برنامه هسته اي ايران
هدف و اقتصاد:
پيشروي كوير شرق تهران را تهديد مي كند
دراختتاميه همايش سياست ها ومديريت برنامه هاي رشد و توسعه عنوان شد: حركت به سوي دولت كار آمد در برنامه چهارم به چشم نمي خورد
هدف و اقتصاد گزارش مي دهد: حضور آمريكا درميدان نفتي آزادگان، مشاركت يا رفع اتهام از ژاپن
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