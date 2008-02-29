به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل هفت داستان کوتاه با رویکرد فلسفی و متافیزیکی است.



"موسی که بود"، "چشم حشیشی"، "حواری"، "کارگزار"، "تذکره حوری کامل"، "فتوی بده شیخ" و "روباهی بود که پس این طور" داستانهای مجموعه "روباه و لحظه های عربی" را تشکیل می دهد.

مرتضی کربلایی لو در حال حاضر به نگارش یک اثر پژوهشی درباره اسماء الله مشغول است. وی این کتاب را بر اساس آموزه های عرفانی ابن عربی و اهل بیت (ع) به رشته تحریر درمی آورد. عنوان احتمالی کتاب "زندگی با اسمهای خداوند" خواهد بود.

"من مجردم خانوم" و "زنی با چکمه ساق بلند سبز" از آثار منتشر شده این نویسنده طی سالهای اخیر است.