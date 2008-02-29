تمامی ساخت و سازهای پایتخت تحت پوشش شناسنامه فنی قرار می گیرند

عباس اخلاصی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: از اول دیماه تشکیل پرونده های ساخت و ساز بر اساس شناسنامه فنی ساختمان انجام شده که این امر در ابتدا شامل پرونده های بالای 3000 متر است و هر 3 ماه 500 متر از متراژ پرونده ها کاهش یافته و تا پایان سال 87 همه پرونده های ساخت و ساز مشمول اجرای روند صدور شناسنامه فنی ساختمان می شوند.

وی همچنین با اشاره به توافقنامه امضاء شده بین وزارت مسکن ، شهرداری تهران ، سازمان نظام مهندسی و شورای شهر تهران، افزود: نظارت بر اجرای روند صدور شناسنامه فنی ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی است و شهرداری تهران نیز در مناطق 22 گانه، پایان کار پرونده های ساختمانی را بر اساس این روند صادر خواهد کرد.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده های ساختمانی و تهیه گزارشات لازم ، مشخصات فنی ساختمان تهیه شده و سازمان نظام مهندسی بر اساس گزارشات ، مشخصات فنی و ... نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان اقدام کرده و پس از آن شهرداری تهران پایان کار را صادر می کند.