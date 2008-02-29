محمد رضا بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت : از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون این نخستین بار است که رئیس جمهور ایران به عراق سفر می کند.

وی با بیان اینکه این سفر نشان دهنده تغییری عمده در روابط بین این دو دشمن سابق است، آن را سفری تاریخی و نقطه عطفی در روابط دو کشور عنوان کرد .

بهشتی پور افزود : سفر رئیس جمهور به عراق در حالی انجام می شود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ ارتباط سیاسی بین دو کشور وجود نداشته است، حال این سفر موقعیت خوبی است تا جمهوری اسلامی ایران اهمیت مناسبات خود با عراق را به مقامات این کشور نشان دهد.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد : سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به عراق برای دولتمردان این کشور موقعیت خوبی است تا مناسبات خود با ایران را تقویت کنند.

به گفته بهشتی پور، دو کشور ایران و عراق بر خروج نیروهای بیگانه و برقراری امنیت در عراق و منطقه بدون حضور بیگانگان تاکید دارند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد : اعلام زمان قطعی سفر رئیس جمهور ایران به عراق بحران زده نشان از آن دارد که مقامات جمهوری اسلامی هیچ ترسی برای ورود به عراق ندارند، ولی در سفر رئیس جمهور آمریکا و یا مقامات دیگر به این کشور می بینیم که هیچگاه زمان سفر آنها اعلام نمی شود، سفری که تنها برای سرکشی از نیروهای خودشان در عراق صورت می گیرد.

وی سفر دکتر احمدی نژاد به عراق را باعث تحکیم مناسبات دوجانبه خواند و گفت : این سفر فرصتهای جدیدی را در مناسبات ایران و عرق ایجاد خواهد کرد.

بهشتی پور در پایان ابراز امیدواری کرد در این سفر طرفین به توافقات خوبی درباره توسعه همکاریهای دوجانبه دست یابند.