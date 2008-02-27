ایران در نانو فناوری به جایگاه اول جهان اسلام دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سرکار شب گذشته در مراسم دومین جشنواره انتخاب برترینهای فناوری نانو، به جایگاه ایران در میان کشورهای اسلامی در زمینه فناوری نانو اشاره کرد و گفت: در ابتدا ایران در رتبه 6 پس از کشورهای ترکیه، مصر، مغرب، تونس و مالزی قرار داشت اما امروز با پیشی گرفتن از ترکیه در صدر کشورهای اسلامی قرار دارد.

وی گفت: قرار گرفتن در بین 15 کشور برتر فناوری نانو و تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم را از اهداف کلی ستاد نانو ذکر کرد.

مدیر گروه منابع انسانی ستاد فناوری نانو به وضعیت آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه فناوری نانو اشاره کرد و افزود: بیش از 5 دانشگاه در دوره دکترا و 10 دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد در زمینه نانو فعال هستند ضمن اینکه با بررسی تعداد مقالات و میزان ارجاع آنها از رتبه 52 به 25 دست یافته ایم.

طبق گفته سرکار، تعداد کل مقالات ایران در سال 2000 از کل مقالات کشورهای عربی بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: یک هزار و 220 پایان نامه در مقطع ارشد و 280 پایان نامه در دوره دکترا مقالات علمی و پژوهشی و کتب تألیفی و ترجمه ای و 70 اختراع ثبت بین المللی مورد حمایت و تشویق ستاد فناوری نانو قرار گرفته اند.

مدیر گروه منابع انسانی ستاد فناوری نانو 90 موسسه پژوهشی، 862 محقق، 28 شرکت خصوصی، 5 مرکز رشد، 30 رسانه ، 9 اختراع و 40 آزمایشگاه را از جمله زیر ساختهای کشور در حوزه نانو عنوان کرد و گفت: در این جشنواره از 10 محقق برتر، 3 مرکز پژوهشی، یک محقق جوان، یک محقق ایرانی مقیم خارج، یک محقق برتر خارجی، یک پایان نامه، 3 آزمایشگاه برتر، یک رسانه برتر و یک مرکز رشد و پارک فناوری مورد تشویق قرار خواهند گرفت.