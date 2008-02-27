ارتباطات 14 مارس با آمریکا علت شکست گفتگوهای داخلی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه،"شیخ حسن عزالدین" مسئول سیاسی حزب الله در جنوب اظهار داشت : مقاومت ملی لبنان و مردم آن در کمین هر گونه تجاوز و هجوم نظامی از سوی اسرائیل هستند. وی در عین حال تاکید کرد : مقاومت در آمادگی کامل برای رویارویی با دشمن قرار دارد.

وی با بیان اینکه ماموریت مقاومت در همه حال دفاع از لبنان، ملت و دستاوردهای آن بوده است، گفت: جناح حاکم در لبنان موضع منفی در برابر طرح کاری اتحادیه عرب اتخاذ کرده است.

از سوی دیگر "شیخ عفیف النابلسی" رئیس هیئت علمای جبل عامل در این رابطه تصریح کرد: اسرائیل در صورت تجاوز مجدد به لبنان، با مقاومت تمام لبنانی ها روبرو می شود.

"نبیل نقولا"عضو فراکسیون تغییر و اصلاح نیز تصریح کرد: شکست گفتگوهای داخلی لبنان برای حل بحران سیاسی کشور به ارتباطات خارجی جریان حاکم در لبنان که تلاش می کنند بر سر راه موفقیت طرح کاری اتحادیه عرب مانع تراشی کنند؛ مربوط است.

وی افزود: ارتباطات خارجی جریان حاکم، مانع تصمیم گیری (درست) این جریان می شود.

در همین راستا "غازی زعیتر" عضو فراکسیون آزادسازی و توسعه خاطرنشان کرد: جریان حاکم در لبنان با مخالفت خود با دستیابی به توافق با مخالفان سنیوره، مواضع آمریکا در برابر طرح کاری اتحادیه عرب را پیاده می کند.

وی در ادامه تاکید کرد که روزهای آینده مشخص خواهد کرد که جریان حاکم در لبنان بر سر راه حل بحران سیاسی کشور مانع تراشی می کند.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.