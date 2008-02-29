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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

در سال آینده؛

بودجه نظام سلامت با 8 درصد کسری مواجه خواهد شد

بودجه نظام سلامت با 8 درصد کسری مواجه خواهد شد

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور از کسری بودجه 8 درصدی حوزه بهداشت و درمان در سال آینده خبر داد.

دکتر مسعود مسلمی فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت سرانه درمان در سال 87 انتقاد کرد و آن را نامطلوب خواند.

وی عدد سرانه را کمتر از 5 هزار تومان دانست و گفت: قطعا با این سرانه نمی توانیم طرح پزشک خانواده را به صورت کامل و استاندارد اجرا کنیم.

مسلمی فرد افزود: با نگاه خیلی خوشبینانه به وضعیت بودجه بهداشت و درمان، چیزی در حدود 7 درصد رشد را برای سال آینده می توان تصور کرد اما نرخ در کمترین حد بین 14 تا 16 درصد است که با این اوصاف، بین 7 تا 8 درصد کسری بودجه در حوزه سلامت خواهیم داشت.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، تنها راه برون رفت از مشکلات نظام سلامت را، اصلاح بودجه بهداشت و درمان و سرانه درمان دانست و گفت: تا زمانی که این اتفاق نیفتد، وضعیت مردم در پرداخت هزینه های درمانی روز به روز بدتر خواهد شد.

کد مطلب 646523

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