تیم ملی بانوان ایران مغلوب بوسنی و هرزگوین شد/ ناکام در صعود

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دیدار که صبح امروز در گوانگجو چین محل برگزای مسابقات جهانی برگزار شد، النا تیتارنکو با نتیجه 3 بر2 مغلوب شد، ندا شهسواری و محجوبه عمرانی نیز با نتیجه 3 بریک مقابل حریفان خود شکست خوردند.

تیم ملی بانوان کشورمان با متحمل شدن این باخت 7 امتیازی شد و در رده چهارم گروه F دسته سوم مسابقات قرار گرفت. دراین گروه کلمبیا (10 امتیاز)، بوسنی و هرزگوین (9 امتیاز) و سان مارینو (8 امتیاز) دررده های اول تا سوم جای گرفتند. بعد از تیم ایران هم نروژ با 5 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفت. دراین گروه پرو از شرکت در بازی ها انصراف داده است.

تیم ملی کشورمان با به دست آوردن رده چهارم این گروه باید همراه بازیکنان نروژی دیدارهای خود را برای کسب یکی ازعنوان های شصت و یکم تا هفتاد و دوم جهان ادامه دهد.

بانوان ملی پوش کشورمان در دوره گذشته مسابقات جهانی عنوان نخست دسته چهارم (هفتاد و سوم جهان) را به دست آورده وبه دسته سوم صعود کرده بودند اما آنها که دراین دوره از بازی ها نتوانستند جزو 3 تیم برتر مرحله مقدماتی شوند و با این نتایج فرصتی برای حضور در رده اول یا دوم دسته سوم و صعود به دسته بالاتر را ندارند.

این فرصت در اختیار تیم های کلمبیا، بوسنی هرزگوین و سان مارینو قرار گرفته است که به عنوان سه تیم برتر گروه F باید در مرحله دوم مسابقات جهانی چین برای کسب عنوان های چهل و نهم تا شصتم جهان به مصاف حریفانشان بروند.

دو تیمی که در پایان مسابقات بتوانند رده اول ودوم دسته سوم را به خود اختصاص دهند به دسته دوم مسابقات جهانی صعود می کنند.

چهل و نهمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی چین از 5 اسفندماه با شرکت 102 کشور در بخش مردان و در 76 کشوربخش زنان در گوانگجو چین آغاز شده است. این رقابت ها تا 12 اسفند ماه ادامه دارد.