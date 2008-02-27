"جزیره" اسکورسیزی در اروپا به فروش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد شرکت آلمانی تله‌مونشن حق پخش فیلم "جزیره شاتر" را به قیمت خیره‌کننده 12 میلیون دلار خریداری کرد و این بالاترین رقمی است که تاکنون برای پخش یک فیلم آمریکایی در آلمان پرداخت شده است.

کمپانی مدوسا برای پخش فیلم جدید اسکورسیزی در ایتالیا 10 میلیون دلار پرداخت کرد و مانگا توزیع‌کننده اسپانیایی نیز بین شش تا هشت میلیون دلار برای توزیع این فیلم اختصاص داده است. گفته می‌شود پارامونت ونتیج در قبال دریافت دو میلیون دلار حقوق پخش "جزیره شاتر" در روسیه را واگذار کرده است.

فیلمبرداری فیلم جدید اسکورسیزی هفته آینده آغاز خواهد شد. دی کاپریو و مارک روفالو در این فیلم نقش دو افسر امنیتی را به عهده دارند که برای تحقیق درباره ناپدید شدن یک جنایتکار بستری در بیمارستان روانی به جزیره‌ای در ماساچوستس می‌روند. یک توفان شدید و شورش مرگبار بیماران باعث می‌شود آنها در جزیره گیر بیفتند.

امیلی مورتیمر و جکی ارل هیلی در "جزیره شاتر" نقش دو بیمار روانی را به عهده دارند و ماکس فن سیدو، بازیگر صاحبنام سوئدی نقش یکی از پزشکان بیمارستان را بازی می‌کند. بن کینگزلی، میشل ویلیامز و پاتریشیا کلارکسن دیگر بازیگران این فیلم هستند که بر مبنای رمانی نوشته دنیس لهان ساخته می‌شود.

لهان فیلمنامه‌نویس فیلم "رود میستیک" به کارگردانی کلینت ایستوود با بازی شان پن و تیم رابینز بود و رمان "رفته عزیزم رفته" او نیز مبنای فیلمی سینمایی به همین نام به کارگردانی بن افلک شد که اخیرا به نمایش درآمد. فیلمنامه "جزیره شاتر" را لائتا کالوگریدیس نوشته است.

فن سیدو سال 2007 فیلم "زنگ شیرجه و پروانه" را روی پرده داشت و مورتیمر نیز در فیلم "لارس و دختر واقعی" نقش‌آفرینی کرد. هیلی پارسال برای بازی در فیلم "بچه‌های کوچک" نامزد اسکار بهترین بازیگر مقش مکمل مرد بود.

دی کاپریو 34 ساله اخیرا بازی در "مجموعه دروغ‌ها" به کارگردانی ریدلی اسکات را به پایان برده که داستان آن در اردن و بغداد می‌گذرد و درباره تلاش برای دستگیری یک رهبر القاعده است. او فیلم "مسیر انقلابی" به کارگردانی سام مندس را آماده نمایش دارد که در آن با کیت وینسلت همبازی است.

مستند "نوری بتابان" ساخته جدید اسکورسیزی درباره گروه بریتانیایی رولینگ استونز فیلم افتتاحیه پنجاه و هشتمین جشنواره برلین بود. این فیلمساز 65 ساله قصد دارد فیلمی مستند درباره باب مارلی ستاره فقید سبک "رگا" بسازد که قرار است روز ششم فوریه 2010 به مناسبت 65 سالگی مارلی نمایش داده شود.

اسکورسیزی و دی‌کاپریو پیش از این در فیلم برنده اسکار "مردگان" همکاری کردند که اسکورسیزی به خاطر آن اسکار بهترین کارگردانی را برد.