کار مرمت بازار سید اسماعیل کرمانشاه پایان یافت

ثریا باباخانی در گفتگو باخبر نگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مرمت بازار قدیمی و بزرگ کرمانشاه که از دیر باز مورد توجه تجار و بازرگانان بوده همواره در گذر زمان ماهیت ورونق خود را حفظ نموده که با تلاشهای چند ساله اخیر این سازمان در جهت حراست و حفاظت از آن از روند فرسایش وزمینه های تخریب آن ممانعت به عمل آمده است که خوشبختانه این امر در حوزه مرمت این بازار محقق شد.

وی افزود: مرمت وبازسازی این بازار ونمونه های دیگری نظیر آن تاثیر فراوانی بر رونق و وتوسعه گردشگری در سطح استان به دنبال خواهد داشت.

این راسته بازار به طول 61 متر دارای 18چشمه طاق بوده که در ضلع غربی خیابان مدرس و در امتداد بازار علافخانه به سمت میدان گندمی واقع شده و 38 باب مغازه در آن مشغول فعالیت است.

در گذشته کاربری این بازار مربوط به تعمیرات سلاحهای شکاری بوده اما در حال حاضر به جز یک مغازه فعالیتهایی دیگری نظیر خیاطی سنتی، پارچه فروشی، لحاف دوزی و.... در آن مرسوم است.