به گزارش خبرگزاری مهر، زهره خضرایی منش دبیر اجرایی همایش دو روزه "مولانا هست پنهان" اعلام کرد: در این همایش دو روزه دکتر فاضلی درباره "خدا در زندگی انسان"، مهدی ستایشگر درخصوص "موسیقی و مولانا"، میرجلال الدین کزازی درباره "تجلی حماسه عرفانی در مثنوی" و توفیق سبحانی در زمینه "مولانا در تقابل و همسویی با اندیشمندان دیروز و امروز" سخنرانی خواهند داشت.

میهمانان و مدعوین ویژه این همایش دو روزه شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری، بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، علی اصغر محمدخانی، رایزنان فرهنگی سفارتهای ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان و تاجیکستان و همچنین دکتر تمیزال استاد بخش ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق ترکیه هستند.

در این همایش ضمن تقدیر از فعالیتهای هنری شهرام ناظری و کیخسرو پورناظری، تندیس و نشان دانشگاه امیرکبیر به همراه لوح سپاس اهدا خواهد شد.

در بخش جنبی نیز نمایشگاهی از آثار هنری زهره قادری - هنرمند نقاش - آثار خطاطی و موسیقی و کتاب به نمایش گذاشته خواهد شد. زهره قادری طی مراسمی در آذرماه امسال چند تابلو از آثار مرتبط با مولوی را در قونیه به موزه مولانا اهدا کرد و از سوی ریاست موزه و مرکز فرهنگی مولانا مورد تقدیر قرار گرفت.

نمایشگاه خط و خوشنویسی، اجرای موسیقی نواحی به صورت تک نوازی، نمایشگاه کتاب و لوح فشرده مرتبط با مولانا از قسمتهای تدارک دیده شده در بخش جنبی این همایش دو روزه است.

همایش فوق توسط کانون ادبی و موسیقی دانشگاه امیرکبیر با همکاری موسسه گسترش اندیشه و عرفان مولانا برگزار می شود.