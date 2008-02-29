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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

78 شعبه اخذ رای در گیلانغرب پیش بینی شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار گیلانغرب گفت: 78 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است که از این تعداد 56 شعبه در شهرستان گیلانغرب و بخش مرکزی و مابقی مربوط به بخش گواور شهر سرمست و روستاهای این شهرستان خواهد بود.

رسول نوروزی در حاشیه جلسه توجیهی و آموزشی کاربران رایانه ای انتخابات هشتمین دوره مجلس در گفتگو با مهر گفت: حضور مردم در انتخابات به منزله تعیین سرنوشت کشورشان بدست خودشان است.

 

وی اظهار داشت: مجلس اصلی ترین نهاد قانونگذاری و از ارکان مهم حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است لذا باید با انتخاب افرادی مدیر، متدین و کار کشته، در جهت پیشرفت و افتخار برای کشورمان گام برداریم.

 

وی با اشاره به تعداد صندوقهای پیش بینی شده در این شهرستان عنوان داشت: همچنین هزار و 600 نفر دست اندر کار و عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی جهت برگزاری انتخاباتی با شکوه در24 اسفندماه فعالیت خواهند داشت.

 

نوروزی تاکید کرد: با اتکا به خداوند متعال و با توجه به تمهیدات فراهم شده شاهد شکوهمندترین انتخابات تاریخ انقلاب در روز 24 اسفندماه خواهیم بود.

کد مطلب 646540

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