78 شعبه اخذ رای در گیلانغرب پیش بینی شده است

رسول نوروزی در حاشیه جلسه توجیهی و آموزشی کاربران رایانه ای انتخابات هشتمین دوره مجلس در گفتگو با مهر گفت: حضور مردم در انتخابات به منزله تعیین سرنوشت کشورشان بدست خودشان است.

وی اظهار داشت: مجلس اصلی ترین نهاد قانونگذاری و از ارکان مهم حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است لذا باید با انتخاب افرادی مدیر، متدین و کار کشته، در جهت پیشرفت و افتخار برای کشورمان گام برداریم.

وی با اشاره به تعداد صندوقهای پیش بینی شده در این شهرستان عنوان داشت: همچنین هزار و 600 نفر دست اندر کار و عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی جهت برگزاری انتخاباتی با شکوه در24 اسفندماه فعالیت خواهند داشت.