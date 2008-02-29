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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

هزار نفر در شهرستان ثلاث و باباجانی مجری برگزاری انتخابات هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ثلاث باباجانی گفت: عوامل اجرایی در امر انتخابات این شهرستان بالغ بر یکهزار نفر هستند که این افراد شامل افراد نظارتی، بازرسی، نیروهای نظامی و انتظامی خواهد بود.

علی هاشمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم و بدون تنش در گرو همکاری تمام دستگاه های ذیربط و مشارکت آحاد مختلف مردم است.

 

وی افراد واجد شرایط رای دادن در این شهرستان مرزی را 22 هزار و 190 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 11 هزار و 457 نفر مرد و 10 هزار و 732 نفر زن هستند.

 

هاشمی نیا در ادامه با بیان اینکه 48 شعبه اخذ رای در این شهرستان پیش بینی شده است، عنوان داشت: از این تعداد صندوق یازده شعبه ثابت در بخشهای مرکزی، ازگله و تازه آباد و 37 شعبه سیار برای روستاها در نظر گرفته شده است.

 

هاشمی نیا با تاکید بر انتخاب افرادی اصلح در این انتخابات، خاطر نشان کرد: مردم باید در انتخاب خود دقت کافی داشته باشند و کسی را منتخب خود قرار دهند که خدمتگزار، مردمی، متدین، دلسوز و حامی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

کد مطلب 646546

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