هزار نفر در شهرستان ثلاث و باباجانی مجری برگزاری انتخابات هستند

علی هاشمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم و بدون تنش در گرو همکاری تمام دستگاه های ذیربط و مشارکت آحاد مختلف مردم است.

وی افراد واجد شرایط رای دادن در این شهرستان مرزی را 22 هزار و 190 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 11 هزار و 457 نفر مرد و 10 هزار و 732 نفر زن هستند.

هاشمی نیا در ادامه با بیان اینکه 48 شعبه اخذ رای در این شهرستان پیش بینی شده است، عنوان داشت: از این تعداد صندوق یازده شعبه ثابت در بخشهای مرکزی، ازگله و تازه آباد و 37 شعبه سیار برای روستاها در نظر گرفته شده است.

هاشمی نیا با تاکید بر انتخاب افرادی اصلح در این انتخابات، خاطر نشان کرد: مردم باید در انتخاب خود دقت کافی داشته باشند و کسی را منتخب خود قرار دهند که خدمتگزار، مردمی، متدین، دلسوز و حامی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.