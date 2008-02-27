  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۴

کوهنوردان خراسان رضوی بام آفریقا را فتح می‌کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: کوهنوردان خراسان رضوی، برای فتح قله کلیمانجارو، بام آفریقا، عازم تانزانیا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم‌ کوهنوردی احد خراسان که پیش از این نیز بام آفریقا را فتح کرده است، ساعت 13 فردا فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد را به مقصد تانزانیا ترک خواهند کرد.

سفر این گروه 15 روز به طول خواهد انجامید که بعد از فتح قله‌ برفگیر کلیمانجارو که بلندترین تک‌ قله جهان و بام آفریقا نام دارد، برای انجام فعالیت‌های فرهنگی عازم مناطق تاریخی و جزیره‌ زنگبار خواهند شد.

در اسفند سال 1384 نیز گروه کوهنوردان احد خراسان، اولین تیم خود را برای صعود به قله‌ کلیمانجارو راهی تانزانیا کرد که حاصل تلاش اعضای آن تیم بعد از فتح قله کلیمانجارو و بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی کشور تانزانیا، ساخت یک مستند پنج قسمتی با نام "سلام آفریقا" بود.

سرپرستی این تیم 15 نفره را در این سفر را سیدجواد سیدی بر عهده دارد.

