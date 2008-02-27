بلیت هواپیما به کشورهای همسایه نایاب شد / تهیه بلیت از بازار سیاه!

گزارش های دریافتی خبرگزاری مهر حاکی از آن است که برخی از مرتبطین با این آژانسها نیز با توجه به شدت تقاضای موجود، اقدام به فروش این بلیتها با چند برابر قیمت واقعی و ایجاد یک بازار سیاه کاذب می کنند.

این در حالی است که حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با رد هرگونه احتمال افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی، گفت: قیمت بلیت هواپیما در پروازهای چارتر و غیر چارتر یکسان است و هرگونه تخطی از آن تخلف محسوب شده و با آن برخورد می شود.

وی افزود: قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی تعیین می شود و در صورتی که تخلفی از مصوبات این شورا انجام شود یا توسط بازرسان دفتر نظارت بر آژانسهای مسافرتی سازمان هواپیمایی، گزارشاتی به سازمان ارسال شود، با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.

خانلری ادامه داد: در قرادادهای پروازهای چارتر نیز با قیمت مصوب میان سازمان هواپیمایی و آژانسهای مسافری منعقد می شود و نباید به بهانه چارتر بودن از مسافران هزینه بیشتری بابت بلیت اخذ شود.

در این میان، برخی مسئولان شرکتهای هواپیمایی می گویند: آدرس سایت فروش بلیت شرکتهای هواپیمایی در اختیار مردم و بیش از 2 هزار آژانس مسافرتی قرار دارد و به دلیل محدود بودن تعداد صندلی های پرواز به نسبت تقاضا از اواسط دی ماه تا حداکثراوایل بهمن ماه هر سال بلیت پروازهای نوروزی شرکتهای هواپیمایی عرضه و به فروش می رسد.

آنها معتقدند: کنترل این موضوع که خریدار واقعی است یا غیر واقعی، برعهده شرکتهای هواپیمایی نیست بلکه تامین امنیت پرواز و سرویس دهی به مسافران و سلامت پرواز بر عهده شرکتهای هواپیمایی است واین شرکتها طبق مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و یاتا فعالیت می کنند و نظارت بر ماهیت خریدار برعهده این شرکتها نیست.

این در حالی است که یک فرد شاغل در یک آژانس مسافرتی در خیابان ولیعصر تهران در این باره به خبرنگار مهر می گوید: در ایام نوروز نه تنها قیمت بلیت هواپیمای کشورهای همسایه افزایش می یابد بلکه هزینه هتل و سایر سرویسهای خدماتی نیز به همین نسبت افزایش پیدا می کند و دراین روند هزینه تورهای عادی ایام سال در مجموع گاه تا 3 برابر اضافه می شود.

به گفته وی، برای بسیاری از مشتریان، پرداخت مبلغ اضافه اهمیتی ندارد و برای آنان استفاده از تورهای مسافرتی در ایام تعطیلات از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی می افزاید: بلیت پروازهای خارجی تعطیلات نوروز در سالجاری بسیار زودتر از موعد سالهای گذشته به پایان رسیده و پیش بینی می شود میزان افزایش قیمت بلیت و هزینه های تور تا روزهای پایانی اسفند از میزان فعلی نیز تجاوز کند.

برخی مدیران شرکتهای هواپیمایی معتقدند در قوانین اداره شرکتهای هواپیمایی در سایر کشورها، قیمت فروش بلیت هواپیما در زمانهای مختلف سال با یکدیگر تفاوت دارد ولی در ایران یک قیمت ثابت برای کل سال به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ می شود، به همین دلیل افزایش بلیت تعطیلات نوروزی برای مسافران تعجب برانگیز می شود.

به گفته آنان، به دلیل اعمال برخی سیاستهای داخلی ، بسیاری از پروازها بدون توجیه اقتصادی به شهرهای کم جمعیت در طول سال به این شرکتها تحمیل می شود که امکان جبران زیان ناشی از آن تنها در تعطیلات نوروزی برای شرکتهای هواپیمایی میسر می شود.

بر همین اساس، در این پروازها نیز در زمانهای شلوغ یکی از طرفهای رفت یا برگشت هواپیما خالی از مسافر است و یا این که حتی نیمی از ظرفیت صندلی ها پر نمی شود؛ به همین دلیل شرکتهای هواپیمایی با واگذاری چارتر هواپیما به آژانسها و با اعمال افزایش قیمت، سعی در جبران یکی از طرفهای خالی پرواز می کنند.