ایران تنها پرچمدار حکومت اسلامی در جهان است

آیت الله مکارم شیرازی صبح امروز در ابتدای درس خارج فقه خود با تأکید بر فراهم آوردن زمینه مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تصریح کرد: مردم، آگاهانه وارد این عرصه سرنوشت‌ساز شوند تا کاندیداهای اصلح انتخاب و به کانون قانون‌گذاری راه یابند.



وی برگزاری انتخابات آبرومند را خواستار شد و اظهار دشت: آبروی جمهوری اسلامی، ‌آبروی اسلام است.



آیت الله مکارم افزود: اگر چه برخی حکومت‌های کنونی آمیخته با اسلام هستند، اما در حال حاضر تنها کشوری که پرچم حکومت اسلامی را در دست دارد، ایران است و معیار تدوین قانون اساسی آن، تعالیم روح بخش اسلام است.



این مرجع تقلید در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام تبلیغی دهه آخر صفر گفت: تعلطیل شدن دروس حوزوی در ایامی چون دهه اول محرم، دهه آخر صفر و ماه مبارک رمضان از تعطیلات مفید و لازم است و سبب رساندن پیام اسلام به قشرهای مختلف مردم می‌شود.



وی با تقدیر از فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص اعزام مبلغان حوزه علیمه به مدارس سراسر کشور در فصول تبلیغی افزود: اعزام طلاب خواهر به مدارس دخترانه نیز ارزشمند و تأثیرگذار است و مناسب است جامعه الزهرا(س) و حوزه‌های علمیه خواهران برای اعزام طلاب خواهر که قادر به خطابه و بیان احکام هستند، برای مدراس دخترانه اقدام کنند.



استاد حوزه و علمیه قم تبیین قیام عاشورا از سوی مبلغان را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در سایه عزای امام حسین(ع)، افتخارات زیادی نصیب ما شده است و رمز بقای تشیع، بقای عزای امام حسین(ع) است.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از ثمرات قیام عاشوراست، گفت: واقعه 15 خرداد و دستگیری علما و خطبا مربوط به ایام عاشورا بود. همچنین قیام مردم متدین جمهوری آذربایجان بر ضد اشغالگران در زمان شوروی سابق و حکومت «پیشه‌وری خائن» در ظل عزاداری امام حسین(ع) انجام گرفت از همین رو مراسم عاشورا و عزاداری سیدالشهدا(ع) اهمیت بسیار دارد.



وی وظیفه روحانیون را در امر تبلیغ واقعه عاشورا، خطیر خواند و اظهار داشت: خطبای محترم که از توانایی تبیلغ بهره‌مندند وامکان تبلیغی آنها فراهم است، از این وظیفه مهم غفلت نورزند چه‌بسا ممکن است این امر «واجب کفایی» و «وجوب عینی» داشته باشد.



این مرجع تقلید با تأکید بر برگزاری عزاداری‌های سید الشهدا(ع) به صورت سنتی(بدون آسیب رساندن به بدن) خاطر نشان کرد: باید در سایه عزاداری امام حسین(ع)، احکام اسلام و قرآن و عقاید اسلامی برای مردم بیان ‌شود.



آیت الله مکارم شیرازی خطاب به روحانیون تصریح کرد: سعی کنید مطالب خود را از کتب معتبر بیان کنید و خطبا و مداحان را هم به بهره‌مندی از این کتب دعوت نمایید. کتاب‌های مناسبی در این زمینه از علمای بزرگواری چون علامه مجلسی، مرحوم مفید، سید‌بن طاووس، شیخ عباس قمی و مرحوم مقرم نوشته شده است وحریم امام حسین(ع) را حفظ کرده است.



وی آلوده نشدن عزاداری امام حسین(ع) با مسایل خرافی را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: واقعه کربلا، یک دعوت و قیام عقلانی بود و باید با استفاده از کتب معتبر، عقلانیت این قیام حفظ شود.



استاد حوزه علمیه قم، تکیه بر خواب دیدن‌ها در عزاداری سیدالشهدا(ع) را مناسب ندانست و تصریح کرد: حتی زبان حال‌هایی که گفته می‌شود باید اقتضای شخصیت عظیم والای امام حسین(ع) و یاران و خاندانش را داشته باشد. قبل از هر چیز باید به سراغ اهداف برویم.



آیت الله مکارم شیرازی اصلاح امت پیامبر(ص) را از اهداف قیام عاشورا بر شمرد و اضافه کرد: بنی امیه، جامعه اسلامی را فاسد و مردم را از ایمان به خدا و نبوت و ولایت منحرف کرده بودند و امام حسین(ع) برای اصلاح واقعی قیام کرد. در آن دوره منکرات در مدینه شدت گرفته و در سایه حکومت بنی‌امیه، مجالس عیش ونوش و مفاسد اخلاقی بر پا بود لذا هدف دیگر آن حضرت مطابق خطبه‌های آن بزرگوار، امر به معرف و نهی از منکر در سایه تشکیل حکومت اسلامی بود.

وی افزود: امروز نیز در نیای کنونی مفاسد مانند سیل از طریق ماهواره‌ها، اینترنت‌ها و رسانه‌های آلوده پخش می‌‌شود و باید سد ایمان و تقوا جلوی این هجوم فرهنگی ساخته شود و به ویژه جوانان را در برابر این آسیب‌ها، ایمن ساخت.



وی آگاهی دادن به مردم را از دیگر اهداف حرکت امام حسین(ع) دانست و اظهار داشت: باید این اهداف برای مردم بر شمرده و تبیین شود تا مردم بدانند جریان عظیم و بی‌بدیل عاشورا محدود در مسائل ساده‌ای نیست.