معاون وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی به 5 درصد در سال 87

صادق خلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس قانون برنامه چهارم باید 25 درصد تسهیلات بانکها دراختیار بخش آب و کشاورزی قرار گیرد، البته تسهیلاتی که بیشتر دراختیار بخش قرار می گیرد از نوع تسهیلات تکلیفی است که در حال حاضر حدود 17 درصد است. برهمین اساس، با رایزنی ها و تصمیم گیری دردولت این رقم به 25 درصد افزایش می یابد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارامیدواری کرد افزایش پرداخت تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش کشاورزی تا سال آینده محقق شود.

وی افزود: در زمینه تسهیلات بنگاه های زودبازده که در شورای عالی اشتغال توسط رئیس جمهور تکلیف شده باید حداقل 25 درصد یارانه ها و تسهیلات دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد که این تقریبا امسال اجرایی شده اما یارانه اخذ شده درزمینه بنگاه های کوچک زود بازده بالغ بر26 درصد بوده است.

رشد 7 درصدی بخش کشاورزی

وی میانگین نرخ رشد بخش کشاورزی را حدود 7 درصد خواند و گفت: این نرخ برای بخش کشاورزی تا پایان برنامه چهارم حفظ می شود، این در حالی است که در طول یک دهه اخیر نرخ رشد بخش کشاورزی کمتراز4 درصد بوده که هم اکنون به 7 درصد رسیده است.

خلیلیان با بیان مطلب فوق، افزود: هدف برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی دستیابی به نرخ رشد متوسط 6.5 درصد است که این نرخ هم اکنون بر روی 7 درصد حفظ شده و این موفقیت نسبی برای بخش محسوب می شود و به نظر می رسد پس از طی برنامه چهارم رسیدن رقمهای بالاترمحقق شود.

افزایش 38 درصدی تولیدات آبی کشور

وی تصریح کرد: بالغ بر7 میلیون هکتار اراضی آبی در کشوروجود دارد که اگر 2.5 میلیون هکتاربه این میزان افزوده شود در نهایت افزایش حدود 37 تا 38 درصدی در تولیدات آبی کشور اتفاق می افتد و این امر انقلاب بزرگی در بخش کشاورزی خواهد بود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی به 5 درصد

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: درحال حاضر میانگین نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حدود 7 درصد است و نرخ سود تسهیلات برای سرمایه در گردش و تامین نقدینگی همان نرخ 12 درصد است.

وی با اعلام اینکه سالانه درحدود 350 تا 400 میلیارد تومان یارانه به منظور تامین تسهیلات به بخش کشاورزی داده می شود، افزود: درصددیم برای سال آینده نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به 5 درصد تقلیل دهیم که این امر نیازمند تقویت یارانه های بخش کشاورزی است.

خلیلیان با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی، عنوان کرد: سرمایه گذاران خارجی عمدتا در صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولید آبزیان و نیز توسعه باغات با ما همکاری دارند این در حالیست که در مقابل به برخی از کشورها ضمن انتقال یافته های تحقیقاتی نسبت به احداث کارخانه ها فعالیت می کنیم.

پرداخت تسهیلات به 200 هزار طرح زودبازده کشاورزی

وی گفت: در حال حاضر تعداد طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل بیش از347 هزارطرح بنگاههای زودبازده در بخش کشاورزی بوده که ازاین میزان 200 هزار طرح به تائید بانک رسیده و در مرحله پرداخت تسهیلات قراردارند.

تنظیم تعرفه، تنظیم واردات

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با واردات به جزب رای تنظیم بازاراصلا موافق نیستیم، افزود: واردات به جز برای تنظیم بازار به تولید داخلی ضربه می زند.

وی عنوان کرد: براساس برنامه چهارم هرنوع ممانعت از صادرات و واردات باید به صورت فیزیکی برداشته شود و در این رابطه نمی توانیم محدودیتهای مقداری وضع کنیم به طوریکه طبق قانون برنامه حتی اگر کشور دچار مشکل باشد باید اجازه صادرات داده شود و کمبود از طریق واردات تامین شود.

خلیلیان با بیان اینکه هدف برنامه چهارم توسعه از صدور مجوز صادرات در زمان کمبود داخلی را ایجاد ثبات در بازارهای هدف صادراتی عنوان کرد و افزود: با صدور مجوز واردات بر اساس تعرفه میزان واردات شکل می گیرد؛ لذا تعیین تعرفه پایین به افزایش واردات و تعرفه بالا به کاهش واردات می انجامد، لذا از طریق تنظیم تعرفه باید میزان واردات تنظیم شود.