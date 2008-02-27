  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۰

مرحله دوم نمونه گیری مسابقات هندبال قهرمانی آسیا انجام شد

مرحله دوم نمونه گیری مسابقات هندبال قهرمانی آسیا انجام شد

طبق آئین نامه فدراسیون جهانی هندبال در پایان مسابقات آسیایی این رشته که حکم رقابت های انتخابی را داشت، دومین پروسه نمونه گیری و تست دوپینگ با حضور 8 بازیکن انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آئین نامه فدراسیون جهانی هندبال دو بازیکن هریک از تیم های راه یافته به مرحله فینال و رده بندی رقابت های قهرمانی قاره ای و انتخابی جهان باید در تست دوپینگ شرکت کنند.

براین اساس افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان که از طرف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مامور کنترل دوپینگ رقابت های هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان در اصفهان بودند، شب گذشته در پایان دیدارهای رده بندی بین دو تیم ملی ایران و عربستان و همچنین بازی فینال که با حضور ملی پوشان کره جنوبی و کویت برگزار شد از دو بازیکن هر یک از این تیم ها نمونه گیری کردند.

مصطفی ساداتی و هوشنگ کاکلوند ملی پوشان کشورمان بودند که از آنها تست دوپینگ به عمل آمد.

ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان یکشنبه گذشته نیزاز8 بازیکن دیگر نمونه گیری کرده بودند که طی آن "حسین اخوان" بازیکن عربستانی پس از امتناع، با تاخیر زیاد در ایستگاه کنترل دوپینگ حاضر شده بود.

به همین دلیل اعلام شده بود که در مرحله رده بندی از 5 بازیکن تیم ملی عربستان نمونه گیری می شود اما نمایندگان نادوی ایران دراین زمینه طبق قانون عمل کرده و  از تیم ملی عربستان هم مانند سایر سه تیم دیگر تنها 2 آزمایش دوپینگ گرفتند.

16 آزمایش به عمل آمده از شرکت کنندگان در رقابت های هندبال قهرمانی آسیا (اصفهان) جهت بررسی و اعلام نتیجه توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال می شود.

کد خبر 646563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها