پیچیده ترین فضاپیمای ساخت اروپای غربی راهی فضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم جدید حمل و نقل فضایی Automated Transfer Vehicle نام دارد و به عنوان پیچیده ترین فضاپیمای ساخته شده در اروپای غربی شناخته شده است.

دانشمندان علوم فضایی طراحی و ساخت این فضاپیما را تحولی نوین در توسعه برنامه های فقضایی اروپا و آژانس فضایی این کشور عنوان کرده اند.

مرکز هوا- فضای آلمان در ابرفافن هوفن این کشور یکی از مهمترین شرکای ساخت و برنامه ریزی این سیستم جدید فضایی است که وظیفه هماهنگی میان مراکز کنترل Automated Transfer Vehicle را بر عهده دارد. این مراکز کنترل در سراسر جهان پراکنده می شوند.

این فضاپیما برای نخستین بار در مارس سال جاری میلادی راهی فضا خواهد شد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، قرار است این سیستم حمل و نقل فضایی در سالهای 2009، 2011، 2012 و 2013 نیز چهار سفر فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی داشته باشد.

Automated Transfer Vehicle فضاپیمای بدون سرنشینی است که بالغ بر 10 متر طول و قطری در حدود 5/4 متر دارد. در صورتی که بالهای خورشیدی این فضاپیما گشوده شود، طول آن به 22 متر خواهد رسید.