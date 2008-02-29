هفته بیست و سوم لیگ قطر فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الغرافه صدرنشین در دیداری تقریبا آسان به مصاف الخور خواهد رفت که با اختلافی 37 امتیازی نسبت به این تیم در رده نهم جدول رده بندی ایستاده است.

السد تیم دوم جدول نیز فردا با السیلیا دیدار می کند. ناکامی های اخیر السیلیا را از بالای جدول به رده هفتم جدول رده بندی رسانده است وشاید برتری مقابل السد این تیم را دوباره احیا کند، البته تحقق این امر در بازی خارج از خانه مقابل السد، تیم دوم جدول رده بندی تا اندازه ای دور از ذهن است.

پیروزی های اخیر تیم فوتبال القطر را مجددا برای صعود به جمع مدعیان بالای جدول امیدوار کرده است. یاران کریمی این هفته در صورت توفیق مقابل الشمال تیم انتهای جدول و ناکامی احتمالی الریان برابر ام صلال می توانند به رده چهارم جدول صعود کنند.

- برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است:

شنبه - 11/12/86

الوکره - العربی

ام صلال - الریان

الشمال - القطر

الخور - الغرافه

السد - السیلیا

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 56 امتیاز

2- السد 47 امتیاز

3- ام صلال 38 امتیاز

4- الریان 33 امتیاز

5- القطر 31 امتیاز

6- العربی 27 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز

8- الوکره 20 امتیاز

9- الخور 19 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز