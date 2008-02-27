فضای انتخابات رقابتی است/ امیدواریم انتخابات به دور دوم نکشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در حاشیه مراسم پنجاه و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد تأیید صلاحیت ها و فضای انتخابات پرسید، با اعلام این مطلب، گفت: زمانی که فضای انتخاباتی یک فضای رقابتی باشد و همه سلایق در آن حضور داشته باشند این امر مشارکت مردم را افزایش می دهد و رقابت های انتخاباتی را نیز تشدید می کند.

وی تصریح کرد: وجود رقابت های انتخاباتی در حد گسترده باعث می شود نتایج انتخابات نیز به همین نسبت از پراکندگی برخوردار شود.

سخنگوی دولت درباره کشیده شدن انتخابات مجلس هشتم به دور دوم نیز گفت: بنده امیدوارم با مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق ها، انتخابات به مرحله دوم کشیده نشود.

الهام تصریح کرد: البته ممکن است بخشی از انتخابات مجلس هشتم به دور دوم نیز کشیده شود اما ما امیدواریم نتایج انتخابات در همان مرحله اول نهایی شود.