اسامی 20 نامزد ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی نیک در دومبن نشست خبری ائتلاف فراگیر اصولگرایان گفت: در حوزه تهران ،ری ، شمیرانات و اسلامشهر از بین دهها نامزد اصولگرایان در مرحله اول 53 نفر و در مرحله دوم 37 نفر به عنوان نامزدهای پیشنهادی کمیته سیاسی به شورای ائتلاف معرفی شدند که در آخرین جمع بندی از بین 37 نامزد پیشنهادی تاکنون 20 نامزد تهران قطعی شده است و تا هفته آینده 10 نامزد دیگر علاوه بر 20 نامزد قطعی شده نهایی خواهد شد.

رئیس کمیته سیاسی ائتلاف فراگیر اصولگرایان افزود: تاکنون 220 نامزد انتخابات مجلس هشتم از سوی ائتلاف در سطح کشور مشخص شده اند که در فرصت مقتضی و در اوایل زمان تبلیغات به طور رسمی نامزدهای ائتلاف برای همه حوزه های انتخابیه اعلام خواهد شد.

طلایی نیک اعلام کرد: غلامعلی حداد عادل، حسین مظفر، محمد خوش چهره ، سید محمد میرمحمدی ، رضا طلایی نیک ، عادل آذر، حسن غفوری فرد، حمیدرضا کاتوزیان، امیررضا خادم ، نفیسه فیاص بخش ، الهام امین زاده، ناصحی، سید علی ریاض، سعید ابوطالب، زهره الهیان، غلامرضا مصباحی مقدم ، سیدرضا اکرمی، علیرضا مرندی، محمد کوثری و علی عباسپور 20 نامزد فهرست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران هستند.

وی افزود: اسامی 10 نفر باقی مانده نیز هفته آینده اعلام خواهد شد .