در صدد احداث خوابگاههای استاندارد هستیم

دکتر علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این خوابگاهها تحت نظارت خواهد بود، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در اراک دارای حدود 20 هزار نفر دانشجوست و احداث خوابگاهها و نظارت بر آن ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در خوابگاههای موجود اتاق مشاوره راه اندازی شده است، عنوان کرد:هم اکنون در خصوص بهداشت خوابگاهها و تجهیز آنها به کامپیوترگامی موثر برداشته است.

معاون امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در ادامه خبر از تاسیس اتاق مشاور در خوابگاهها داد و گفت: مشاوران در خوابگاهها در طول شبانه روز آماده همکاری با دانشجویان به صورت تلفنی و اینترنتی برای کمک به مسائل و مشکلات و حل آنها به دانشجویان هستند.

منصوری خوابگاههای متعلق به دانشگاه را در حال حاضر شش واحد عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر خوابگاهها مجهز شدن به مرکز کامپیوتر هستند و دسترسی به این امکان با توجه به رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان تنظیم شده است.

وی کیفیت غذا را جزء برنامه های بلند مدت دانشگاه دانست و افزود: هم اکنون هفته ای یک بار دانشجویان غذای گوشتی صرف می کنند که این نوع طبخ غذا نسبت به گذشته بهبود بیشتری یافته است که برای پرسنل آشپزخانه به زودی با همکاری و هماهنگی دانشگاه با سازمان فنی وحرفه ای استان کلاسی هاس آشپزی و پذیرایی برگزار خواهد شد.