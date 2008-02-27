شعارهای انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصولگرایان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دردومین نشست خبری ائتلاف فراگیر اصولگرایان، علی دورانی دبیر اجرایی این ائتلاف با اعلام این دو شعار اظهار داشت: این دو شعار، شعارهای اصلی ائتلاف فراگیر در انتخابات خواهد بود و شعارهای محتوایی دیگری نیز در آینده اعلام خواهد شد.

در ادامه رضا طلایی نیک عضو کمیته سیاسی ائتلاف فراگیر اصولگرایان از قطعی شدن نامزدهای این ائتلاف به تعداد 20 نفر در تهران از بین 37 نامزد پیشنهادی خبر داد و گفت : تا کنون 8 نامزد مشترک با جبهه متحد اصولگرایان در لیست ما قرار دارد.

وی افزود: در شهرستانها هنوز به طور دقیق اعلام اسامی نامزدها قابل ارزیابی نیست.

طلایی نیک در پاسخ به این سئوال که مصوبه جدید جبهه متحد بر این مبناست که نامزدهای جبهه متحد در لیست های موازی حضور نداشته باشند، نظر شما در این باره چیست، گفت: فهرست ما ماهیت موازی ندارد بلکه به دنبال حفظ فرصت و نیل به فهرست واحد با سایر اصولگرایان با نزدیک شدن به موعد نهایی رقابت ها تا چند روز آینده تمام 30 نفر در تهران و سایر نامزدها در شهرستانها قطعی خواهد شد.

وی تاکید کرد: موضع جبهه متحد درباره عدم مجوز یا موافقت برای قرار داشتن نامزدهای آن جبهه در سایر ائتلاف ها مشکل درونی، بین آن جبهه است، لذا با بررسی های کارشناسی و تعامل با اصولگرایان فهرست ائتلاف نهایی می شود و بعید است که شان و منزلت نامزدهای اصولگرا اجازه پذیرش دستورات آمرانه را بدهد.

این عضو ائتلاف فراگیر اصولگرایان متذکر شد: ما فارغ از تصمیمات درونی جبهه متحد در تعامل با یکایک نامزدهای تایید شده در ائتلاف فراگیر عمل خواهیم کرد و ائتلاف تمام ظرفیت ها را برای فراگیری در بین اصولگرایان به کار می گیرد و لذا هر نوع مانع برای فراگیر شدن جریان اصولگرایان با توجه به مواضع و رفتارها قابل تشخیص است.