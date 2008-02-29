ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 87 به دستگاهها

محمدقاسم حسینی در گفتگو با مهر در مورد زمان ابلاغ بودجه سال 87 به دستگاه های دولتی، گفت: اگر رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال آینده را به دولت ابلاغ نماید، دولت نیز طی سه چهار روز بعد آن را به دستگاه ها ابلاغ می کند.

معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت تا قبل از پایان سال، بودجه را به دستگاه ها ابلاغ خواهد کرد، افزود: هم اکنون مراحل اداری ابلاغ لایحه بودجه در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: حتی تا قبل از پایان سال ضوابط اجرایی بودجه را برای تصویب و ابلاغ به دستگاه ها، تقدیم دولت خواهیم کرد.

حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر قبل از پایان سالجاری نیز علاوه بر ابلاغ قانون بودجه به دستگاه ها، اعداد دستگاه ها و ضوابط اجرایی بودجه ابلاغ خواهد شد.

وی اظهارداشـت : لایحه بودجه تنها دارای یک یا دو آئین نامه خواهد بود که آن را نیز در همین زمان تدوین می کنیم.