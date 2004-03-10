افراد بسياري در حادثه بم به ما تحميل شدند

رييس سازمان امداد و نجات هلال احمر كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به وضعيت نابسامان منطقه در روزهاي اول حادثه بدون محاسبه سعي در توزيع اقلام كمكي كرديم و براي ساماندهي به اين بحث از روز بيستم حادثه تصميم برآن شد كه در سه مرحله امداد رساني كنيم."

بيژن دفتري افزود:" در مرحله اول مختلف با شناسايي هر چه دقيق تر سكنه بم سعي در جداسازي افراد غير بومي داشتيم ولي با اين وجود در مرحله اول با توجه به اينكه تمامي مناطق زلزله زده بم و بروات تنها 120 هزار جمعيت داشت ولي مان به حدود 222 هزار نفر امداد رساني كرديم و در مرحله دوم نيز با اين ميزان را به 161 هزار نفر تقليل داديم و اميد است كه در مرحله سوم توزيع جيره هاي امداد رساني با انجام پالايش اين رقم را كمتر كرده و به اقلام به دست افراد مستحق برسد."

وي ادامه داد:" حتي براي رفع اين مشكل بويژه در روزهاي اوليه حادثه در نيمه شب افدام به توزيع كالا مي كرديم ولي متاسفانه فرداي آن روز مشاهده مي شد كه بسياري از چادرها خالي است و در بسياري موارد نيز اين افراد كه با حقه خود را به سازمان تحميل مي كردند سعي در خدشه دار كردن وجه هلال احمر در رسانه هاي داخلي و خارجي داشتند كه متاسفانه تا حدي نيز به نيات خود دست يافته اند."

