دستیابی محققان ایرانی به عامل ضد قارچ پژمردگی نخود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نتایج چهار سال تحقیق محققان ایرانی در زمینه اثرات آللوپاتیک ضد قارچ بومادران، حنا، زردچوبه، برگ بابا آدم حاکی از آن است که غلظت های مختلف عصاره های این گیاهان دارای اثرات بازدارنده بر رشد قارچ عامل پژمردگی نخود ایرانی است.

این نخستین بار است که اثرات آللوپاتیک ضد قارچ بو مادران، حنا، زردچوبه، برگ بابا آدم و آنقوز گزارش شده است.

بیماری پژمردگی نخود با عامل قارچی از جمله بیماری های مهم نخود در ایران است که اگر همراه با تنش خشکی باشد، خسارتهای شدیدی را به این محصول وارد می کند. میانگین خسارت این بیماری در ایران 17 درصد است.