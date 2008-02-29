به گزارش خبرنگار مهر، "انعکاس" که برای گرفتن پروانه نمایش عمومی به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه شده، بهمن‌ماه در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود.

مهناز افشار در نمایی از "انعکاس"

فیلم روایت زوجی جوان است که هر کدام بی‌اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. مهناز افشار، حمید گودرزی، کامبیز دیرباز، شهره قمر و بیتا سحرخیز بازیگران آن هستند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند.