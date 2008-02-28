به گزارش خبرگزاری مهر مهندس سید مصباح الدین متقی ضمن بیان این مطلب گفت: در شش ماهه دوم سال، پس از بررسی اجرای این شاخص ها از هر منطقه سه محله به عنوان محله های برتر پایتخت برگزیده خواهد شد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته بهره گیری از توان مردم با عنوان سرمایه های اجتماعی یک اصل مطرح است و در باورهای ارزشی کشور ما نیز همیشه بر نظرات مردم وتوانمندی های افراد تاکید شده است.

وی افزود: در راستای استفاده از پتانسیل بالقوه و بالفعل در مناطق تهران بر آن شدیم تا از نظرهای شورایاران محلات استفاده کنیم و به همین منظور آبان ماه امسال نشستی با حضور شورایاران 371 محله تهران برگزار و مباحث مورد نظر مطرح شد.

متقی با اشاره به اهمیت و هدفمند بودن نشست ها اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف تعریف شده پیگیری و تداوم لازم است که در این راستا سه منطقه 6 ، 1 و 19 به عنوان پایلوت در نظر گرفته شدند که نمایندگان ، شورایاران و دبیران محلات این مناطق بر اساس یک هدف نهایی تعریف شده شاخص هایی را به عنوان بهترین شاخص های هر محله معرفی می کنندکه این شاخص ها مدل سازی و بومی سازی می شوند و پس از کارشناسی تا پایان امسال برای اجرا در اختیار دبیران این مناطق قرار خواهد گرفت.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران در ادامه گفت: از آن جا که نوع تخلف در هر منطقه ای متفاوت است ، با بهره گیری از نظرهای دبیران و شورایاران همه محله های تهران ، شاخص هایی در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی ، زیبا سازی ، نظافت محله و غیره ، تهیه و در اختیارشان قرار می گیرد که در سطح محلات مختلف اجرا می شود.

وی افزود: بر اساس این مدل ها نمی توان فهمید که کدام یک از محلات تهران، شاخص ها را به درستی اجرا می کنند و با توجه به تفاوت و نقاط مشترک میان محله های مختلف در سطح شهر، وضعیت کدام یک از آن ها تغییر و ارتقا می یابد، در شش ماهه اول سال 87 ، اجرای این شاخص ها در محله ها بررسی خواهد شد و در شش ماهه دوم از هر منطقه تهران سه محله به عنوان بهترین محله در اجرای همه شاخص های تعریف شده شناسایی و معرفی خواهند شد.

به گفته وی با این کار علاوه بر ایجاد رقابت میان 371 محله درمناطق 22گانه شهر تهران نگاه به زیبایی در شهر رواج یافته و اجرا خواهد شد.