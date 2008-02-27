نسل جوان دانشجو باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی فتحی صبح امروز در نهمین یادواره شهدای بهداشت و درمان دفاع مقدس استان تهران که با حضور خانواده های 500 شهید بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، افزود: علاوه بر آن، هدف از برگزاری این یادواره تجدید میثاق با آرمانهای مقدس امام راحل (ره)، پاسداشت یاد شهدای بهداشت و درمان و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی است.

فتحی انقلاب اسلامی را دارای سه محور مهم رهبری، اعتقاد به اسلام و وحدت برشمرد و گفت: انقلاب با این محورها به پیروزی رسیده است و یکی از اصولی که انقلاب و دین را حفظ کرده، ایثار و شهادت بوده است.

وی افزود: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، استکبار جهانی تلاش زیادی کرد که به انقلاب آسیب بزند و جوانان نسل انقلاب با ایثارگری و شهادت خود نگذاشتند این اتفاق رخ دهد. این افراد با اعتقاد راسخ خود در زمان جنگ تحمیلی نیز ایستادگی و دشمن را سرکوب کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با یادآوری و بزرگداشت شهیدان دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شهیدان بزرگ هستند و ما یادآوری آنها را افتخار خود می دانیم. امروز نسل سوم انقلاب هم در این مسیر قدم بر می دارد و مسیر شهدا را می پیماید.

نهمین یادواره شهدای بهداشت و درمان دفاع مقدس استان تهران صبح امروز با حضور خانواده های 500 شهید بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران، بقیة الله و شهیدبهشتی، بسیج جامعه پزشکی، بهداری و بهداشت و درمان سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تالار رازی برگزار شد.