مواردي از موج گرفتگي يا اختلالات رواني در حادثه نيشابور نداشتيم

غلامرضا عباسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: پس از وقوع حادثه انفجار قطار در ايستگاه راه آهن نيشابور با توجه به شدت انفجار و گستردگي حادثه استاندار خراسان خواستار استقرار گروهي از مددكاران اجتماعي جهت رسيدگي به مشكلات روحي- رواني حادثه ديدگان شد كه در مقايسه با ساير حوادث در كشور يك اقدام جديدي محسوب مي شد.

به گفته وي تيم هاي مددكاري طي چندين نوبت اقدام به سرشماري جمعيت روستاهاي تخريب شده و كودكان بي سرپرست و خانواده هايي كرد كه در اين حادثه يك يا هردو سرپرست خود را از دست داده اند تا پس از آن خدمات اجتماعي و روحي- رواني لازم را در اختيار اين افراد قرار دهد.

اين مددكار اجتماعي در ادامه تصريح كرد: تيم هاي مددكاري به طور مستمر در منطقه حاضر بوده و در جهت رفع مشكلات روحي رواني و عاطفي حادثه ديدگان كه بيشتر ناشي از تالم اين حادثه است اقدامات لازم را انجام مي دهند و در صورت مشاهده موارد حاد افراد را جهت بهره مندي از خدمات روانپزشكي و اعصاب و روان به مشهد انتقال مي دهند.

وي اظهار داشت: با توجه به صداي مهيب و موج انفجار احتمال از بين رفتن پرده هاي گوش و بروز مشكلات شنوايي و موج گرفتگي بسيار بالا بود ولي هيچ كس از ساكنان منطقه دچار اين عوارض نشدند زيرا اغلب افرادي كه در مجاور قطار بودند بر اثر شدت انفجار جان خود را از دست دادند و مجروحان بستري شده نيزمصدوميتشان سوختگي و مشكلات ارتوپدي وغيره بوده است.

عباسي در ادامه خاطرنشان كرد: مشكلات روحي رواني برخي از افراد نيز به خاطر از دست رفتن نزديكان و سوگ و تالم ناشي از حادثه است كه پس از مدت زماني درمان مي شوند.

به گفته وي با توجه به اينكه اغلب كشته شدگان اين حادثه مرداني بودند كه به خاطر امداد رساني يا تماشاي حادثه در محل حضور داشتند يكي از مشكلات اصلي خانواده هاي منطقه از دست دادن سرپرست خانواده است كه در اين زمينه هم مقرر شد باتعيين قيم و پرداخت حق و حقوق شان آينده آنها نيز تامين شود.