1400‬ هکتار از اراضی زرندیه به‌ عنوان منطقه ‌نمونه گردشگری انتخاب شد

کیومرث خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این منطقه توسط بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی در منطقه حمایت می شود.
وی خاطر نشان کرد: طرح پیشنهادی این سرمایهگذار در این منطقه نمونه گردشگری برای ایجاد سایت بزرگ تفریحی و ورزشی تصویب شده است.
خانی در مورد کاربری تعیین شده برای منطقه نمونه گردشگری زرندیه تصریح کرد: این منطقه بین استان تهران و مرکزی واقع شده و کاربرد اصلی آن کارتینگ (اتومبیلرانی) است.
وی گفت: سرمایهگذار مذکور در این منطقه با جذب سرمایهگذاران کوچک دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس سعی در ایجاد ۱۰سایت تفریحی و ورزشی با تاسیسات و امکانات گردشگری، اقامتی و پذیرایی دارد.
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