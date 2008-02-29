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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

1400‬ هکتار از اراضی زرندیه به‌ عنوان منطقه ‌نمونه گردشگری انتخاب شد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرندیه گفت: یک هزار و ‪۴۰۰‬ هکتار از اراضی این شهرستان به عنوان منطقه نمونه گردشگری استان مرکزی انتخاب شد.

کیومرث خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این منطقه توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در منطقه حمایت می ‌شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح پیشنهادی این سرمایه‌گذار در این منطقه نمونه گردشگری برای ایجاد سایت بزرگ تفریحی و ورزشی تصویب شده است.

خانی در مورد کاربری تعیین‌ شده برای منطقه نمونه‌ گردشگری زرندیه تصریح کرد: این منطقه بین استان تهران و مرکزی واقع شده و کاربرد اصلی آن کارتینگ (اتومبیل‌رانی) است.

وی گفت: سرمایه‌گذار مذکور در این منطقه با جذب سرمایه‌گذاران کوچک دیگر از کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس سعی در ایجاد ‪ ۱۰‬سایت تفریحی و ورزشی با تاسیسات و امکانات گردشگری، اقامتی و پذیرایی دارد.

کد مطلب 646624

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