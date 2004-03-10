رشد 58 درصدي دانشجو يان دختر طي 4 سال گذشته

زهرا شجاعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در سال 82 از سوي مركز امور مشاركت زنان 33 طرح شامل 46 پروژه در خصوص فعاليتهاي زنان از طريق 17 دستگاه اجرايي و3 دانشگاه در كشور اجرا شده است.

وي افزود: 28 در صد طرحهاي انجام شده در مدت 4 سال گذشته فرهنگي ، 23 در صد آموزشي، 15 در صد اشتغال وتوسعه مشاركت اقتصادي زنان و10 در صد نيز مربوط به توسعه سازمانهاي غير دولتي و9 در صد آنها نيز مربوط به فعاليتهاي تربيت بدني بوده است.

وي خاطر نشان كرد: دانشگاههاي الزهراء ، تهران، علامه طباطبايي مسووليت اجراي اين طرحها را برعهده داشته اند وهمچنين بيشترين اعتبارات مركز در مدت 4 سال گذشته صرف فعاليتهاي فرهنگي زنان شده است.

رييس مركز مشاركت زنان تاكيد كرد: بهينه سازي اوقات فراغت زنان ازطريق افزايش توان دسترسي به فضاهاي فرهنگي ، زمينه سازي به منظور افزايش فرصتهاي شغلي زنان ومتعادل سازي بازار كار ازحيث عرضه وتقاضاي نيروي كار زنان ، آموزشهايي مربوط به مهارت آموزي بانوان ، زمينه سازي جهت و رود زنان نخبه به نظام آموزشي ومجامع بين المللي ، توانمند سازي سازمانها وانجمنهاي غير دو لتي زنان ، توسعه خدمات مشاوره حقوقي به زنان و.. ازالويتهاي برنامه هاي مركزامور مشاركت زنان بوده كه به دستگاههاي اجرايي محول شده است.

شجاعي گفت: براساس اقدامات انجام شده در صد باسوادي زنان در سال 82 در مقايسه با سال 79 ، 7 درصد ، در صد تعداد دختران دانشجو 58 درصد ، مشاركت اقتصادي زنان در زمينه اشتغال آنها 6در صد ، مشاركت سياسي اجتماعي زنان در زمينه مديران زن دستگاههاي دولتي 6 در صد ، تعداد سازمانهاي غير دولتي زنان 402 در صد وهمچنين مشاركت فرهنگي زنان در زمينه تعداد زنان مولف 265 درصد ، در زمينه تعداد زنان ناشر 56 در صد ودر زمينه زنان مترجم نيز 230 درصد رشد داشته است.