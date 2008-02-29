ایجاد 4 روش درمانی جدید برای بیماریهای چشم توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن بهمنی کشکولی فوق تخصص جراحی حدقه، مجاری اشکی و پلاستیک چشم روز گذشته در جمع خبرنگاران به تشریح موفقیت پژوهشگران ایرانی در ابداع و نوآوری چند روش درمانی از جمله جراحی افتادگی پلک، مشکلات انسداد مجاری اشکی و نقش اختلالات تیروئید در بیماریهای چشمی که مورد تأیید مجامع بین المللی چشم پزشکی در دنیا قرار گرفته است، پرداخت.

وی با اشاره به روش نوینی که در زمینه جراحی افتادگی پلک به انجام رسانده است، گفت: جراحی افتادگی پلک با دو هدف زیبایی و ترمیمی برای دید بهتر چشم انجام می گیرد که در روش ابداعی بخشی از عضله پای بیمار با یک برش یک و نیم سانتیمتری تا دو سانتیمتری به پلک فرد پیوند زده می شود.

بهمنی افزود: در روشهای رایج بافت و عضله ای که پیوند زده می شد با برش های وسیع تر و امکان پارگی عضله انجام می گرفت و جای زخم در پای بیمار باقی می ماند اما در روش جدید پیوند برای افرادی به کار می رود که عضله پلک آن دیگر عملکرد مطلوبی نداشته باشد.

وی یادآور شد: این کار از دو سال پیش در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت محدود انجام می گیرد و اکنون نیز از سوی جراحان برجسته ای که هیئت داوران ژورنالهای معتبر چشم پزشکی اروپا و آمریکا را تشکیل می دهند، تأیید شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: این روش نوین جراحی در ترمیم افتادگی پلک چشم در آخرین شماره ژورنال چشم پزشکی آمریکا به چاپ رسیده است و در سه کنگره پلاستیک و چشم پزشکی در ایران، خاورمیانه و اروپا ارائه شده است.

درمان انسداد مجاری اشکی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به طرح مطالعاتی که از سوی گروه محققان ایرانی این مرکز به سرپرستی وی در زمینه انسداد مجاری اشکی انجام گرفته و در ژورنال چشم پزشکی آمریکا به چاپ رسیده است، خاطرنشان کرد: 5 مقاله در این زمینه در ژورنال های آمریکا به چاپ رسیده است و به طبقه بندی مجاری اشکی پرداخته شده است.

بهمنی گفت: ما پس از بررسی گروهی از بیماران که با انسداد مجاری اشکی مواجه بودند توانستیم برای نخستین بار طبقه بندی در زمینه درمانهایی که برای این افراد ارائه می شود را بدست آوریم.

وی افزود: برای درمان انسداد مجاری اشکی از لوله هایی استفاده می شود که متاسفانه لوله های قدیمی و جدید از نظر نوع کارکرد در درمان بیماری هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند. از این رو در این طبقه بندی توانستیم روشهای درمانی را با یکدیگر مقایسه کرده و به یک طبقه بندی برسیم که در ارائه روشهای مختلف جراحی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه را نیز در ژورنال معتبر چشم پزشکی آمریکا به چاپ رسانده ایم.

بررسی اختلالات تیروئید در بیماریهای چشمی

فوق تخصص جراحی حدقه، مجاری اشکی و پلاستیک چشم همچنین با اشاره به فعالیتهای پژوهشگران ایرانی در زمینه بررسی اختلالات تیروئید در بیماریهای چشمی گفت: در این مطالعه عوارض تیروئید به صورت بیرون زدگی، زل زدگی و انحراف چشم بروز می کند که در جمعیتی حدود 850 بیمار در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی یادآور شد: زل زدگی شایع ترین علامت تیروئید است که در چشم بروز می کند و در جمعیت ایران در میان بیمارانی که دارای پرکاری و کم کاری تیروئید هستند به یک شکل دیده شده است . متاسفانه در کشور ما این افراد دیر به چشم پزشک مراجعه می کنند و این مسئله مشکلاتی را برای عصب بینایی افراد ایجاد می کند.

بهمنی تأکید کرد: افرادی که این موضوع برای آنها بوجود می آید باید به طور مشترک تحت نظر دو پزشک متخصص چشم و غدد قرار گیرند.

وی افزود: در مطالعه ای که در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است نقش جراحی در اختلالات ناشی از تیروئید مورد بررسی قرار گرفته است . در این مطالعه به این نکته رسیدیم که عمل جراحی پلاستیک چشم برای رفع بیرون زدگی چشم باید در زمان توقف پرکاری تیروئید انجام گیرد تا نتیجه بخش باشد.

رفع مانع پس زدگی پیوند در ایمپلنت استفاده شده در چشم های تخلیه شده

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین از مطالعه دیگری در این مرکز برای رفع مانع پس زدگی پیوند در ایمپلنت استفاده شده در چشم های تخلیه شده، خبر داد و گفت: در این مطالعه که اکنون بر روی خرگوش در حال انجام است، ماده دارویی خاصی که برای درمان های دیگری استفاده می شود در حال آزمایش است که به موجب آن پس زدگی پیوند برای ایمپلنت چشم مصنوعی رفع می شود.

وی افزود: ایمپلنتی که برای چشم مصنوعی کاربرد دارد باید ماده ای داشته باشد که باعث رشد عروق از داخل بدن به ایمپلنت بشود تا طبیعی ترین کارکرد را نسبت به چشم عادی فرد داشته باشد که در حال حاضر بیشتر این ایمپلنتها از سوی بدن بیمار پس زده می شود و عروق کامل نمی شود و ما در حال حاضر در حال آزمایش ماده ای برای رفع این پس زدگی هستیم.

بهمنی خاطرنشان کرد: این کار تحقیقاتی پس از تأیید در مجامع علمی دنیا به اطلاع دیگران نیز خواهد رسید.